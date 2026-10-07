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Prawa autorskie: Fot. zrzut ekranu/YouTube/TVP Info/TeleexpressFot. zrzut ekranu/Yo...
07 października 2026

Paweł Sobków, Roman Ż. i scenariusz gangsterskiego filmu. Znany biznesmen wypływa w kolejnej podejrzanej sprawie

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Paweł Sobków – bohater najnowszego śledztwa OKO.press – właśnie wypłynął też w innej sprawie. To kolejny wspólny interes z Romanem Ż., w tle którego są podpalenia, zastraszanie, kontrakty dla wojska, rozlewnia wody, w której prawdopodobnie pod przykrywką kopano bitcoiny i były poseł PiS, który powoływał się na kontakty w MON. Również białoruskim.

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Paweł Sobków – znany biznesmen, w przeszłości m.in. wiceprezes firmy Roleski, Zakładów Mięsnych Henryk Kania czy członek zarządu Ruch, był słupem prawdziwych właścicieli Zondacrypto – ujawniliśmy właśnie w OKO.press.

To on został prezesem giełdy w okresie, kiedy musiała ewakuować się z Polski i przeniosła się na Maltę. Ale był też jedynym jej właścicielem, choć wcale jej od Sylwestra Suszka nie kupił.

Co więcej, w otoczeniu Bit Bay kręcił się już w samych początkach giełdy — w 2014 roku, kiedy był to jeszcze garażowy biznes kilku kolegów ze śląskiego podwórka. Choć on garażowym managerem nie był już od dawna. Jak to się więc stało, że biznesmen z dużym, w tym międzynarodowym doświadczeniem i kontaktami nawiązał współpracę z BitBay?

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Afery

Afera Zondacrypto

Na zdjęciu Agata Kołodziej
Agata Kołodziej

Dziennikarka ekonomiczna, absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych Studiów Systemu Finansowego i Polityki Monetarnej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Publicystka, producentka wideo online, autorka podcastów, host w studio TV na żywo. Byłam przywiązana do tematyki gospodarczej od kilkunastu lat, głównie w zakresie makroekonomii, finansów i bankowości oraz rynku mieszkaniowego. Obecnie gospodarka jest dla mnie interesująca przede wszystkim w połączeniu z kontekstem społecznym oraz politycznym. Wcześniej byłam związana ze Spidersweb.pl, Money.pl i Onetem, a jeszcze wcześniej z „Gazetą Giełdy Parkiet”. Współpracowałam także z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Gazetą Wyborczą”.

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