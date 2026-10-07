Paweł Sobków, Roman Ż. i scenariusz gangsterskiego filmu. Znany biznesmen wypływa w kolejnej podejrzanej sprawie

Paweł Sobków – bohater najnowszego śledztwa OKO.press – właśnie wypłynął też w innej sprawie. To kolejny wspólny interes z Romanem Ż., w tle którego są podpalenia, zastraszanie, kontrakty dla wojska, rozlewnia wody, w której prawdopodobnie pod przykrywką kopano bitcoiny i były poseł PiS, który powoływał się na kontakty w MON. Również białoruskim.

To on został prezesem giełdy w okresie, kiedy musiała ewakuować się z Polski i przeniosła się na Maltę. Ale był też jedynym jej właścicielem, choć wcale jej od Sylwestra Suszka nie kupił.

Co więcej, w otoczeniu Bit Bay kręcił się już w samych początkach giełdy — w 2014 roku, kiedy był to jeszcze garażowy biznes kilku kolegów ze śląskiego podwórka. Choć on garażowym managerem nie był już od dawna. Jak to się więc stało, że biznesmen z dużym, w tym międzynarodowym doświadczeniem i kontaktami nawiązał współpracę z BitBay?