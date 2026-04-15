Gdyby nie 1,5%, mogłoby nie być OKO.press

Twoja pomoc ma znaczenie

Prawa autorskie: 08.04.2026 . Wegry , Baja . Wiec wyborczy Petera Magyara . nz Peter Magyar . Fot. Michal Ryniak / Agencja Wyborcza.pl
15 kwietnia 2026

Plan Magyara: Węgierska lekcja dla polskiej polityki

Gigantyczny wysiłek, jaki politycy i stratedzy TISZY włożyli w przeanalizowanie sytuacji w dosłownie każdym węgierskim okręgu wyborczym, a następnie w odwrócenie układu sił, zaowocował druzgocącą klęską Fideszu. Czy coś podobnego jest możliwe również w Polsce w 2027 roku?

Google News

Węgierski system wyborczy znacząco różni się od polskiego. Ale strategia i dynamika kampanii wyborczej TISZY niosą wnioski, które powinny być w Polsce analizowane przed wyborami parlamentarnymi jesienią 2027 roku.

Czwartek, trzy dni do głosowania

W cieniu kamienic centrum Budapesztu, ledwie kilka kroków od wiecznie spieszącego się Oktogonu, przycupnęła kawiarnia Zaj Café. Można tu usiąść przy dobrej kawie i zwolnić chociaż na chwilę. Rozmawiałem tu z dziennikarzem jednej z najważniejszych antyorbanowskich redakcji, który wyjaśniał mi zawiłości węgierskiej polityki i toczącej się kampanii.

„Zaskakujące jest, że Magyar tak dużo czasu poświęca niezdobytym, bezpiecznym bastionom Fideszu. Powinien poświęcić ten czas na okręgi wahające się – te możliwe do odbicia. Albo jest genialny, albo bardzo głupi” – mówił.

W tym momencie jeszcze nie wiedziałem, że to być może jeden z kluczowych momentów mojej przedwyborczej wizyty.

Przeczytaj także:

Piątek, dwa dni do głosowania

Blisko przepięknego parku Városliget, w ciszy willowej dzielnicy Zugló mieści się restauracja Szaletly. Poleca ją przewodnik Michelin, chociaż redakcja nie zdecydowała się na przyznanie mu prestiżowej gwiazdki. Lokal – jakże różny od kawiarenki, w której rozmawiałem z opozycyjnym dziennikarzem – zaproponował na miejsce spotkania jeden z głównych analityków Fideszu, a przy okazji szkolny kolega lidera opozycji.

„Nie ma szans!” – mówił, emanując pewnością. – „Co by się nie działo, Fidesz bierze minimum 44 okręgi jednomandatowe. Magyar i TISZA nie mają czego tam szukać!”.

Znamy się na tyle długo, że wiem, iż jest ze mną szczery i naprawdę wierzy w to, co mówi.

„Żeby TISZA zyskała minimalną większość w Zgromadzeniu Narodowym, potrzebują 9-10 punktowej przewagi. Do większości konstytucyjnej potrzebują dwukrotnie większej przebitki. To drugie jest raczej poza zasięgiem” – przekonywał mnie na kolejnym spotkaniu analityk sondażowy z opozycyjnego think tanku.

Mało kto przypuszczał, że podczas wieczoru wyborczego te prognozy rozsypią się jak domek z kart.

Niedziela, dzień wyborów

Od rana 12 kwietnia dane dotyczące frekwencji zdawały się sugerować wygraną opozycji. Zryw frekwencyjny był ogromny – zagłosowało ponad 79 proc. uprawnionych – ale według modeli to wciąż mogło być za mało, aby potęga Fideszu kompletnie się załamała.

Godzina 20:00 – Na stronie komisji wyborczej pojawiają się dane z 3 proc. komisji: Fidesz prowadzi. 20:08 – Wyniki się odwracają, większość w parlamencie zdobywa TISZA. 21:07 – TISZA zyskuje większość konstytucyjną i nie traci jej już do końca.

Okazuje się jednak, że ścieżka do miażdżącego zwycięstwa wcale nie wiodła tam, gdzie chcieli ją widzieć analitycy z obydwu stron. Wiodła tam, gdzie narysowała ją TISZA.

Anatomia upadku twierdzy

Węgierski system wyborczy jest dosyć skomplikowany i został tak skrojony, żeby dać rządzącemu od 16 lat Fideszowi maksymalną premię.

  • 106 odpowiednio „wymodelowanych” okręgów wyborczych, gdzie mur fideszowych wsi trzymał w szachu potencjalnie „wrogie” miasta,
  • uszczelniający mechanizm kompensacji,
  • 93 miejsca rozdzielane proporcjonalnie z listy krajowej,
  • a do tego setki tysięcy głosujących korespondencyjnie etnicznych Węgrów z sąsiednich krajów.

Jednym słowem: niezdobyta twierdza.

Ktokolwiek zaplanował strategię kampanii TISZA, wiedział, że frontalny atak na te systemowe umocnienia zakończy się porażką. Musiał spojrzeć na system na nowo i określić jego słabe punkty. Rzecz okazała się prosta: to JOW-y (jednomandatowe okręgi wyborcze) są kluczem do większości w parlamencie, a zdobycie większości z nich to jedyna ścieżka do uzyskania 2/3 głosów.

Przełamanie muru wyborczej twierdzy Fideszu w tym miejscu powodowało, że cały system zaczynał działać na korzyść opozycji. Dlatego Péter Magyar włożył tyle czasu i wysiłku w orbanowskie bastiony. W jednym z nich, w Kaposvárze, w 2022 roku miejscy wyborcy opozycji ulegli prorządowym wyborcom wiejskim, ale w tych wyborach sytuacja się odwróciła i bastion Fideszu padł. TISZA wygrała 92 ze 106 okręgów, gdzie jej kandydaci w starciu jeden na jeden pokonali przedstawicieli partii rządzącej.

Nie ma jednak nic za darmo – Magyar organizował w Kaposvárze wiece parokrotnie w trakcie kampanii. Podobny schemat powtarzał się w innych kluczowych okręgach. Węgierscy eksperci podkreślają, że osobiste spotkania lidera TISZA działały lepiej niż perfekcyjnie prowadzone media społecznościowe. Schemat skuteczności „objazdów” znany jest na Węgrzech choćby z wcześniejszych kampanii Viktora Orbána. Ten jednak nie udźwignął trudów tak forsownego zaangażowania w tym roku.

Przeczytaj także:

Orban (tęgi mężczyzna w średnim wieku) wsiada do samochodu

11 kwietnia 2026

Orbán walczy do końca. Czy Węgrom uda się odspawać go od władzy? [KORESPONDENCJA Z WĘGIER]

Wnioski dla Polski

Celowo pomijam kwestie użytych narracji, segmentacji elektoratów czy starannie przemyślanej oprawy wieców, żeby uwypuklić fundament strategii:

odejście od schematycznej analizy działania systemu wyborczego.

To ono uzasadniało kolejne ruchy: wybór kandydatów okręgowych w formie angażującego internetowego castingu, profilowanie przekazu, hiperintensywny kalendarz spotkań oraz bezwzględna eksterminacja pozostałych ugrupowań opozycyjnych.

W Polsce także znana jest skuteczność intensywnych objazdów kraju – w wyborach parlamentarnych robił to Donald Tusk, w prezydenckich – Andrzej Duda i Karol Nawrocki. Jednak myślenie o maksymalizowaniu potencjału obecnego systemu wyborczego wciąż bywa u nas schematyczne, oparte na kalkach z czasów dominacji POPiS-u. Tymczasem prawica ulega dekompozycji i nic nie wskazuje na jej konsolidację przed 2027 rokiem. Centrum, liberałowie i lewica także szukają nowej drogi.

Ten, kto – okręg po okręgu – przeanalizuje luki możliwe do zagospodarowania oraz zidentyfikuje szanse, jakie tworzy transformacja sceny politycznej, ma szansę zyskać strategiczną przewagę w 2027 roku. Odpowiednia koncentracja zasobów – zaangażowania, czasu, pieniędzy i mocnych kandydatów – może dać dzisiejszej opozycji władzę, albo pozwolić utrzymać ją koalicji.

W październiku 2027 roku w polskich kawiarniach zagraniczni dziennikarze będą analizować: czy kolejny rząd współtworzyć będzie skrajna prawica, czy też obecna koalicja.

Przeczytaj także:

Wiec kończący kampanię partii Tisza. Peter Magyar przemawiał przed budynkiem uniwersytetu. Tłum, płonące pochodnie, zielono-biało-czerwona węgierska flaga, zmrok. 11 kwietnia 2026. Fot. Agata Szczęśniak, OKO.press

12 kwietnia 2026

„Wiosny, zmian, młodości i Tiszy nie da się zatrzymać!” Węgrzy wybierają

Google NewsWydrukuj

Władza

Wybory

Viktor Orban

Koalicja 15 października

Koalicja Obywatelska

Fidesz

Koalicja Obywatelska

Tisza

Węgry

wybory

Na zdjęciu Marcin Duma
Marcin Duma

Badacz opinii publicznej i procesów politycznych, założyciel Instytutu Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS

Komentarze

Nasze tematy