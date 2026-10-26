Polityczne trzęsienie ziemi w Serbii. Lista Studencka pokonuje Vučicia [KORESPONDENCJA Z BELGRADU]

Jeszcze przed godziną 20 w niedzielę 26 października plac przed serbskim parlamentem był pełen policji w kaskach, z pałkami, tarczami i bronią. Samochody zaparkowane w okolicy były pełne postawnych mężczyzn – tzw. ćaci, bojówek złożonych z byłych kryminalistów, którzy okupowali park pomiędzy parlamentem a pałacem prezydenckim. Właściwie większość miejsc, gdzie mogłoby dojść do zgromadzenia, była zamknięta. Ulice były puste, studenci gromadzili się grupami po 30–40 osób wokół lokali wyborczych, aby móc szybko reagować na prawdopodobne fałszerstwa podczas liczenia głosów. Każda droga do Slavii, miejsca, gdzie odbywają się rekordowo frekwencyjne demonstracje, była zamknięta i obstawiona przez służby.