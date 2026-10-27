Prawa autorskie: fot.: Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta; fot.: Krzysztof Ćwik... Prawa autorskie: fot.: Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta; fot.: Krzysztof Ćwik...

Zaloguj się, aby zapisać na później 27 października 2026 Dodaj nas w Google Polska zapłaci 88 tys. zł za działania człowieka Ziobry. Chodzi o represje wobec sędziego z Gdańska Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 4 minuty Skarb Państwa, czyli wszyscy obywatele, zapłaci odszkodowanie za bezprawne działania rzecznika dyscyplinarnego Ziobry w czasach rządu PiS. ETPCz uznał, że złamał on prawo europejskie, ścigając gdańskiego sędziego Włodzimierza Brazewicza. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: fot.: Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta; fot.: Krzysztof Ćwik... Prawa autorskie: fot.: Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta; fot.: Krzysztof Ćwik...

Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w tej sprawie jest z połowy września 2026 roku, ale została opublikowana niedawno.

Jest ona na korzyść sędziego Włodzimierza Brazewicza z Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który był represjonowany za władzy PiS, za zaangażowanie w obronę niezależności sądownictwa. W związku z tym szukano byle pretekstu, by zrobić mu represyjne postępowania o charakterze dyscyplinarnym.