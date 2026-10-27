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Prawa autorskie: fot.: Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta;fot.: Krzysztof Ćwik...
27 października 2026

Polska zapłaci 88 tys. zł za działania człowieka Ziobry. Chodzi o represje wobec sędziego z Gdańska

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Skarb Państwa, czyli wszyscy obywatele, zapłaci odszkodowanie za bezprawne działania rzecznika dyscyplinarnego Ziobry w czasach rządu PiS. ETPCz uznał, że złamał on prawo europejskie, ścigając gdańskiego sędziego Włodzimierza Brazewicza.

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Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w tej sprawie jest z połowy września 2026 roku, ale została opublikowana niedawno.

Jest ona na korzyść sędziego Włodzimierza Brazewicza z Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który był represjonowany za władzy PiS, za zaangażowanie w obronę niezależności sądownictwa. W związku z tym szukano byle pretekstu, by zrobić mu represyjne postępowania o charakterze dyscyplinarnym.

Stał za tym były już zastępca rzecznika dyscyplinarnego Michał Lasota – na zdjęciu u góry-, który wraz z byłym głównym rzecznikiem Piotrem Schabem i z drugim byłym zastępcą rzecznika dyscyplinarnego Przemysławem Radzikiem, odpowiadają za masowe represje wobec sędziów za czasów PiS.

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Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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