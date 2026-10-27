Polska zapłaci 88 tys. zł za działania człowieka Ziobry. Chodzi o represje wobec sędziego z Gdańska
Skarb Państwa, czyli wszyscy obywatele, zapłaci odszkodowanie za bezprawne działania rzecznika dyscyplinarnego Ziobry w czasach rządu PiS. ETPCz uznał, że złamał on prawo europejskie, ścigając gdańskiego sędziego Włodzimierza Brazewicza.
Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w tej sprawie jest z połowy września 2026 roku, ale została opublikowana niedawno.
Jest ona na korzyść sędziego Włodzimierza Brazewicza z Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który był represjonowany za władzy PiS, za zaangażowanie w obronę niezależności sądownictwa. W związku z tym szukano byle pretekstu, by zrobić mu represyjne postępowania o charakterze dyscyplinarnym.
Stał za tym były już zastępca rzecznika dyscyplinarnego Michał Lasota – na zdjęciu u góry-, który wraz z byłym głównym rzecznikiem Piotrem Schabem i z drugim byłym zastępcą rzecznika dyscyplinarnego Przemysławem Radzikiem, odpowiadają za masowe represje wobec sędziów za czasów PiS.
Komentarze