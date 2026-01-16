Prezydent wetuje, prokuratura wznawia śledztwo ws. chłopców, którzy „rozebrali” zdjęcie koleżanki

Prezydent RP zawetował ustawę wdrażającą unijny Akt o usługach cyfrowych (DSA), której celem było zwiększenie ochrony użytkowników internetu przed nielegalnymi treściami. Nowe przepisy przewidywały również mechanizm odwoływania się od decyzji platform internetowych, a dzięki temu większą przejrzystość moderacji treści. Ustawa w wersji przekazanej do podpisu Prezydenta uwzględniała poprawki Senatu, które wzmocniły kontrolę sądową nad procedurą blokowania nielegalnych treści w internecie. Tylko sądy powszechne miały decydować o usunięciu takich treści.

– Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zwiększała prawa obywateli wobec cyfrowych gigantów. Dawała prawo do odwołania, do uzasadnienia decyzji i do obrony przed arbitralnym usuwaniem treści przez platformy internetowe. Ustawa pozwalała skutecznie walczyć z treściami nielegalnymi, w tym z pedofilią czy oszustwami. Weto Prezydenta osłabia prawa obywateli. Nie możemy się zgodzić na sytuację, w której algorytm lub anonimowy moderator platformy decyduje, kto może zabrać głos w przestrzeni publicznej – bez kontroli, bez odpowiedzialności i bez realnej ochrony wolności słowa – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Wiceminister Dariusz Standerski, który pilotował ustawę na poziomie prac parlamentarnych, wskazuje na szereg zmian, które zostały wprowadzone. – Adresowaliśmy wszystkie wątpliwości i obawy prezydenta Karola Nawrockiego, które pojawiały się w trakcie prac nad ustawą wdrażającą DSA – podkreśla. Pan Prezydent mówił m.in. o obawach, że to urzędnicy będą blokować treści oraz że decyzje będą wykonywane natychmiast. W Senacie wprowadziliśmy zmianę, która spowodowała, że treść nie zostanie zablokowana przez urzędnika bez wyroku sądu powszechnego. Nie ma natychmiastowej wykonalności takich decyzji, a na końcu każdego procesu stoi sąd powszechny – dodał.

Kluczowe rozwiązania ustawy

Cele ustawy wdrażającej Akt o usługach cyfrowych to:

skuteczniejsza walka z przestępstwami w internecie;

większa ochrona użytkowników;

wzmocnienie nadzoru nad platformami cyfrowymi.

Ustawa miała wprowadzić krajowe procedury umożliwiające:

blokowanie treści związanych z ściśle określonymi, poważnymi przestępstwami (np. handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne dzieci, oszustwa finansowe) z możliwością złożenia sprzeciwu do sądu powszechnego;

transparentne mechanizmy odwoławcze dla użytkowników, umożliwiające składanie skarg i przywracanie błędnie usuniętych treści.

DSA chroni wolność słowa w internecie, nakładając na platformy obowiązki, takie jak: wyjaśnianie przyczyn usunięcia treści, umożliwienie składania odwołań czy ujawnianie zasad moderacji. To zestaw konkretnych narzędzi, które realnie wzmacniają prawa i wolności obywatelskie. Weto Prezydenta uniemożliwia skuteczne egzekwowanie unijnego prawa w Polsce i pozostawia wyłączną decyzję o tym, jakie treści będą widzieć Polacy, platformom.

Poprawki Senatu

Ustawa w wersji przekazanej do podpisu Prezydenta uwzględniała poprawki, będące wynikiem szerokiej dyskusji społecznej o potrzebie zwiększenia kontroli nad platformami cyfrowymi.

Przyjęte poprawki m.in. zwiększały kontrolę sądową nad procedurą blokowania nielegalnych treści poprzez ograniczenie automatycznego nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom, wobec których wniesiono sprzeciw.

Rozszerzyły także katalog podmiotów, które mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie nakazu podjęcia działań przeciwko nielegalnym treściom o właścicieli praw autorskich i praw pokrewnych (nawet jeśli nie są użytkownikami danej platformy).

Doprecyzowały ponadto, że nakaz odblokowania treści dotyczy sytuacji, w której dostawca podjął błędną decyzję (często przy wykorzystaniu zautomatyzowanych narzędzi moderacyjnych), nie zaś sytuacji, gdy zastosowano zwykłe warunki korzystania z usług.

Silne państwo = silna wolność

DSA to narzędzie chroniące przede wszystkim obywateli, którzy na co dzień korzystają z platform internetowych. Prawo do odwołania i uzasadnienia decyzji platform, nadzór nad algorytmami i możliwość podjęcia działania wobec treści łamiących prawo pozwala stworzyć bezpieczniejsze i bardziej przejrzyste środowisko cyfrowe, przy zachowaniu gwarancji ochrony wolności słowa.

Polska jest jednym z ostatnich krajów w Unii Europejskiej, które jeszcze nie zaimplementowały do polskiego porządku prawnego przepisów unijnego rozporządzenia Digital Services Act. Weto Prezydenta uniemożliwiło ten proces. Weto Prezydenta jest zupełnie niezrozumiałe i szkodliwe dla obywateli.

Źródło: Komentarz Ministerstwa Cyfryzacji po zawetowaniu ustawy przez prezydenta Karola Nawrockiego