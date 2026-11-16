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Prawa autorskie: 19.07.2025 Rybnik , rynek . Protest " Stop Imigracji " organizowany przez Konfederacje . Fot. Dominik Gajda / Agencja Wyborcza.pl19.07.2025 Rybnik , ...
16 listopada 2026

Przemoc wobec cudzoziemców w Polsce. „Dziecko, którym się opiekowałam, powiedziało: jesteś moją służącą”.

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W ostatnim półroczu ponad połowa obcokrajowców i uchodźców doświadczyła w Polsce przemocy motywowanej narodowościowo – ujawnia raport Fundacji Ocalenie. Atakowano ich słownie, fizycznie, dyskryminowano. Nie tylko w autobusie, pracy, czy szkole, ale też u lekarza, a nawet na siłowni: „Polak powiedział Hindusowi, że nie może tutaj ćwiczyć. Bo śmierdzi”.

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„Za każdym nagłośnionym medialnie zdarzeniem noszącym znamiona przestępstwa (…) stoją niezliczone, przemilczane, codzienne i powszechne przejawy przemocy, agresji i dyskryminacji, z którymi mierzą się osoby cudzoziemskie mieszkające w Polsce” – zaznaczają autorzy 120 stronicowego raportu Fundacji Ocalenie, który został opublikowany w poniedziałek, 16 listopada.

Aby sprowokować atak w Warszawie w 2026 roku, wystarczy mówić w języku innym niż polski, mieć wschodni akcent, patrzeć w telefon z ukraińskimi tekstami czy nosić hidżab.

Z ostatnich 12 głośnych medialnie ataków na obcokrajowców z pobudek narodowościowych, aż trzy czwarte dotyczyły Ukraińców. Takich napaści jest oczywiście więcej. Tylko w 2025 roku spośród 348 spraw dotyczących przestępstw motywowanych uprzedzeniami, w których wniesiono akt oskarżenia, aż 182 wiązały się z uprzedzeniami wobec Ukraińców. To czubek góry lodowej, bo jedynie co siódme takie przestępstwo jest zgłaszane organom ścigania, a z tego dalece nie wszystkie kończą się aktem oskarżenia.

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Krzysztof Boczek

Ślązak, z pierwszego wykształcenia górnik, potem geograf, fotoreporter, szkoleniowiec, a przede wszystkim dziennikarz, od początku piszący o podróżach i rozwoju, a od kilkunastu lat głównie o służbie zdrowia i mediach. Zaczynał w Gazecie Wyborczej w Katowicach, potem autor w kilkudziesięciu tytułach, od lat stały współpracownik PRESS, SENS, Goniec.pl. W tym zawodzie ceni niezależność.

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