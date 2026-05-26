In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin meets with graduates of the "Time of Heroes" programme, which aims to integrate veterans of the Russian-Ukrainian conflict into high-ranking public positions, at the Kremlin in Moscow on May 22, 2026. (Photo by Alexey NIKOLSKY / POOL / AFP)

26 maja 2026 Putinowi brakuje rekrutów, podnosi żołd o kilkaset procent, umarza długi [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE] Zmasowany atak rakietowy na Kijów. Ukraińskie drony średniego zasięgu odcinają zaopatrzenie na rosyjskim zapleczu frontu. Trwają zacięte walki na Zaporożu i w Donbasie. Sytuację na froncie analizuje płk Piotr Lewandowski Piotr Lewandowski

Cotygodniowe analizy sytuacji na froncie pióra płk. Piotra Lewandowskiego znajdą Państwo pod tym linkiem: Sytuacja na froncie.

Według danych ukraińskich w maju (stan na 19 maja) siły bezzałogowe przeprowadziły 19 203 ataki dronami na rosyjskich żołnierzy w strefie działań bezpośrednich. Głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Syrski stwierdził, że ostatnim miesiącu wojska ukraińskie przeprowadziły więcej ataków niż Rosjanie.

19 maja ukraińskie siły systemów bezzałogowych zaatakowały przepompownię ropy w Jarosławiu oraz jedną z największych rafinerię ropy naftowej Łukoil-Nizhegorodnefteorgsintez w Kstowie w obwodzie niżnonowogrodzkim. Opublikowana w mediach dokumentacja skutków ataku przedstawia dym unoszący się nad tymi obiektami. 20 maja doszło do ataku na zakłady chemiczne Azot w Niewinnomyssku w Kraju Stawropolskim. 21 maja ukraińskie siły bezzałogowe zaatakowały rafinerię ropy naftowej w Syzraniu w obwodzie samarskim oraz infrastrukturę kolejową w obwodzie briańskim. 23 maja Kijów poinformował o zaatakowaniu odległych o 1700 kilometrów zakładów Metafrax Chemicals w Kraju Permskim oraz terminala naftowego Szescharis i składu ropy Gruszowa w Noworosyjsku w Kraju Krasnodarskim.

Zaktualizowane zdjęcia satelitarne pokazują znaczne zniszczenia po ukraińskich atakach powietrznych w przepompowni ropy w Sołniecznogorsku w obwodzie moskiewskim, cztery obszary uszkodzeń w rafinerii w Jarosławiu, zniszczenie zbiorników ropy w Riazaniu. Agencja Reuters donosi, że w wyniku ukraińskich ataków powietrznych niemal wszystkie największe rosyjskie rafinerie ograniczyły, a niektóre wstrzymały produkcję ropy naftowej.

Od kilku tygodni rośnie liczba ataków ukraińskich dronów średniego zasięgu na bezpośrednim zapleczu frontu na dystansie do około 150 kilometrów. 19 maja zniszczony został rosyjski punkt dowódczo – obserwacyjny we wsi Tetkino oraz stanowiska naprowadzania dronów w Biłowadach. W kolejnych dniach zaatakowane zostały: stanowiska operatorów dronów w Oleksandriwce i Jelizawietówce w obwodzie kurskim, jednostka remontowa w Siewierodoniecku, stanowiska dowodzenia w Sołedarze, Iwaniwsku, Lubimówce na wschodnim brzegu Dniepru.

20 maja doszło do zniszczenia ośrodka szkolenia pilotów dronów w oddalonym od frontu o ponad 130 kilometrów Sniżnem. Według danych ukraińskich w ataku zginąć miało 65 operatorów dronów z 78 Pułku Specnazu Siewier-Achmat. Ponadto intensywnie atakowane są składy amunicji, systemy obrony przeciwlotniczej rozmieszczone w strefie przyfrontowej oraz pojazdy zaopatrzeniowe. Intensywność ataków jest tak duża, że gubernator okupowanej części obwodu chersońskiego wydał dekret ograniczający ruch pojazdów ciężarowych na odcinku autostrady M-14 Mariupol-Berdiańsk-Melitopol. Autostrada M-14 jest główną drogą lądową łącząca Rosję z okupowanym Krymem.

Rosyjskie ataki powietrzne prowadzone były przez większość tygodnia ze stałą intensywnością. 19 maja Rosjanie przeprowadzili atak 209 dronami różnych typów – porażonych zostało 15 lokalizacji w obwodach czernihowskim, dniepropietrowskim, charkowskim, odeskim i sumskim. 20 maja agresor wystrzelił 238 dronów w dwóch nalotach i pocisk balistyczny – trafione zostało 20 lokalizacji głównie w obwodach dniepropietrowskim, odeskim i sumskim. 21 maja doszło do ataku 116 dronami i pociskiem Iskander-M, natomiast 22 i 23 maja agresor wystrzelił po 124 drony.

Do eskalacji doszło w nocy z 23 na 24 maja, kiedy to doszło do jednego z najbardziej niszczycielskich ataków na stolicę Ukrainy. Rosjanie w nim użyli 90 pocisków, w tym 36 balistycznych i 600 dronów. Rosjanie użyli pocisku pośredniego zasięgu (IRBM) Oriesznik oraz pocisków hipersonicznych. Przez ukraińską obronę przeciwlotniczą przedarło się 16 pocisków i 51 dronów. Doszło do zniszczeń w 54 lokalizacjach w wyniku trafień bezpośrednich oraz w kolejnych 23 w wyniku upadku zestrzelonych szczątków. Pożary wybuchły w co najmniej siedmiu dzielnicach Kijowa.

Kreml przedstawił ten nalot jako odpowiedź na rzekome „terrorystyczne ataki Ukrainy na cele cywilne” w głębi Rosji – chodziło przede wszystkim o zniszczenie budynku akademika należącego do Starobielskiej Szkoły Pedagogicznej w obwodzie ługańskim. Według ukraińskiego dowództwa w budynku znajdowali się operatorzy Centrum Zaawansowanych Technologii Bezzałogowych „Rubikon”.

Sytuacja ogólna – poziom strategiczny

21 maja zakończyły się kilkudniowe pozaplanowe rosyjsko – białoruskie ćwiczenia wojsk wyposażonych w systemy do przenoszenia broni nuklearnej. Według ministerstwa obrony Federacji Rosyjskiej w ćwiczeniach wzięły udział jednostki białoruskie i rosyjskie w tym wydzielone siły Strategicznych Sił Rakietowych, Floty Północnej i Pacyfiku, Lotnictwa Dalekiego Zasięgu (Rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych oraz Leningradzkiego i Centralnego Okręgu Wojskowego. Podczas ćwiczeń odpalono między innymi hipersoniczny pocisk Cyrkon oraz międzykontynentalne pociski balistyczne Jars i Siniewa. Ten ostatni wystrzelono z zanurzonego okrętu podwodnego.

Federacja Rosyjska kontynuuje działania tworzące podstawy do ewentualnej agresji na państwa bałtyckie. Rosyjska Służba Wywiadu Zagranicznego (SWR) twierdzi, że ukraińskie jednostki sił bezzałogowych przygotowują się do przeprowadzenia ataków bezpośrednio z terytorium Łotwy. Według SWR ukraińscy operatorzy dronów zostali rozmieszczeni w łotewskich bazach wojskowych, co może stanowić podstawę do przeprowadzenia ataków przez Siły Zbrojne Rosji na domniemane stanowiska startowe dronów. Łotewski rząd wielokrotnie zaprzeczał oskarżeniom Kremla, jakoby Łotwa udostępniła swoje terytorium lub przestrzeń powietrzną do prowadzenia działań militarnych przeciwko Federacji Rosyjskiej.

Rzecznik ukraińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Heorhij Tyhyj oświadczył, że Rosja przekierowuje ukraińskie drony poprzez oddziaływanie systemów walki radioelektronicznej nad terytorium Łotwy, Litwy, Estonii i ostatnio Rumunii. 19 maja ukraiński dron został zestrzelony przez samoloty NATO nad terytorium tego ostatniego kraju.

Ukraińska Służba Wywiadu Zagranicznego (SZRU) ocenia, że w pierwszym kwartale br. około 70 500 ochotników podpisało kontrakty z rosyjskim ministerstwem obrony. W porównaniu w analogicznym okresem 2025 roku stanowi to spadek o 30 procent. Kreml zakładał rekrutację żołnierzy kontraktowych na poziomie około 30 – 35 tysięcy miesięcznie, co miało pozwolić na bieżące uzupełnianie ponoszonych strat. W związku z tak znacznym niedoborem rekrutów planowane są kolejne podwyżki premii za wstąpienie do służby kontraktowej. W zależności od regionu Federacji podwyżki mają wynieść od 200 do nawet 500 procent. Rosyjska Duma przyjęła natomiast ustawę umarzającą bankowe pożyczki żołnierzom, którzy odsłużyli co najmniej rok w wojsku oraz ich rodzinom. Według SZRU znacząco spadła liczba więźniów w rosyjskich więzieniach i obozach karnych – około 465 tysięcy w 2021 roku do 282 tysięcy obecnie. Dane te potwierdzają kontynuowanie akcji pozyskiwania przez Kreml „ochotników” spośród więźniów.

Podsumowanie obejmuje stan sytuacji od wtorku 19 maja do poniedziałku 25 maja 2026 roku.

Południe Ukrainy

Obwód zaporoski – W rejonie Stepnohirska od dwóch tygodni inicjatywę utrzymują wojska ukraińskie. Rosjanie wycofali się z większości zabudowań Stepnohirska oraz usiłują zorganizować obronę stałą na wschód i na zachód od miasta. Ukraińcy w minionym tygodniu dokonali jednak obejścia od zachodu i ich czołówki dotarły do miejscowości Kamianskie znajdującej się w głębi rosyjskiej obrony. Do ukraińskich kontrataków doszło również w rejonie Orechowego. Według niepotwierdzonych informacji siły agresora zostały całkowicie wyparte z Małej Tokmaczki oraz trwają walki o wyzwolenie wsi Mali Szczerbaki i Szczerbaki.

Rosjanie kontynuują próby przełamania ukraińskiej obrony zorganizowanej w oparciu o fortyfikacje zbudowane na zachód od Hulajpola. Walki toczą się wzdłuż linii Hulapilskie – Werchna Tersa – Wozdwyżiwka – Dobropilia – Ternuwate. Znaczna część centralnie położonej, więc kluczowej dla utrzymania obrony miejscowości Werchna Tersa została prawdopodobnie opanowana przez Rosjan z 155 Brygady Piechoty Morskiej.

Obwód dniepropietrowski – opublikowane materiały filmowe pokazują Rosjan we wsi Dobropasowe położonej 13 kilometrów w głąb ukraińskiej obrony w rejonie Pokrowskiego. Obecnie brak informacji pozwalających ocenić czy doszło do niespodziewanego przełamania ukraińskiej obrony na kierunku rzeki Wowcza, czy są to działania rosyjskiej grupy dywersyjnej.

Prognoza: Rosyjskie dowództwo w najbliższym czasie skupi się na działaniach na zachód i na północ od Hulajpola nawet kosztem utraty inicjatywy na odcinku Stepnohirsk – Orechowe,

Donbas

Rosjanie po konsolidacji swoich pozycji na północ od Pokrowska w rejonie Hryszynego prowadzą działania zaczepne wzdłuż koryta rzeki Hryszynka. Ponadto agresor kontynuował ataki na odcinku Rodynskie – Biłyckie – Nowy Donbas, Brak informacji o zmianach w położeniu wojsk.

Powodzeniem zakończył się atak Rosjan na wieś Piddubne, położoną na północny wschód od Oleksandriwki. Obecnie osada jest pod kontrolą okupanta.

Trwają walki w południowej i północno-wschodniej części Kostiantyniwki. Obie strony używają od kilku do kilkunastoosobowych grup piechoty szturmowej i saperów wspieranych przez drony kamikadze oraz artylerię, której ogień naprowadzany jest przez operatorów bezzałogowców obserwacyjnych. Ponadto rosyjskie lotnictwo prowadzi regularne naloty z użyciem kierowanych bomb szybujących FAB – 300. Zaobserwowano koncentrację wojsk rosyjskich na północ od Kostiantyniwki w rejonie Czasiw Jaru.

Prognoza: Przemieszczenia wojsk rosyjskich oraz tworzenie baz transportu samochodowego wskazuje na przygotowania do dużej operacji zaczepnej w rejonie Czasiw Jaru w kierunku na Oleksijewo – Drużkiwkę. Jej powodzenie doprowadziłoby do szybkiego upadku Kostiantyniwki, ponieważ garnizon broniący miasta zostałby całkowicie odcięty od zaopatrzenia i uzupełnień.

Na północ od rzeki Doniec

W rejonie Łymania trwają intensywne walki, ale dotyczą przede wszystkim ataków dronami na linie zaopatrywania zarówno po rosyjskiej, jak i ukraińskiej stronie frontu. Opublikowane materiały filmowe pokazują użycie przez Rosjan mułów do transportu zaopatrzenia w trudno dostępnym terenie.

Wbrew twierdzeniom Kremla, ważna ze względu nad kontrolę nad przeprawami przez Oskił wieś Borowa, nadal nie została zdobyta. Rosyjscy blogerzy militarni zarzucają sztabowi generalnemu świadomą dezinformację. Wojska ukraińskie przeprowadziły kontratak siłami kompanii zmechanizowanej i wdarły się w rosyjskie ugrupowanie na głębokość około 5 kilometrów.

Rosjanie przeprowadzili serię ataków kilkuosobowymi grupami szturmowymi wzdłuż wschodniego brzegu rzeki Oskił w kierunku na Kupiańsk. Wszystkie ataki zakończyły się niepowodzeniem.

Prognoza: Zaobserwowane ruchy wojsk rosyjskich wskazują na skupieniu wysiłku dowództwa Grupy Armii Zachód na kierunku łymańskim i zaniechaniu prób szybkiego odbicia Kupiańska.

Kierunek charkowski

Jednostki ukraińskiego II Korpusu Gwardii Narodowej „Chartia” złożone z żołnierzy 72 Brygady Zmechanizowanej oraz brazylijskich i kolumbijskich kontraktorów z 23 pułku szturmowego „R.U.G” przy wsparciu czołgów niespodziewanym atakiem rozbiły część rosyjskiego pułku piechoty zmotoryzowanej w rejonie wsi Starycia na południowy wschód od Wowczańska.

Prognoza: Ukraińcy będą podejmować ograniczone działania zaczepne w ramach obrony aktywnej.

Obwód sumski

Rosjanie prawdopodobnie osiągnęli niewielkie sukcesy terenowe a zalesionym terenie na północny wschód od wsi Sadki, na południe od Olesznia i na zachód od Gujewa. Zajęty obszary znajdowały się w strefie „ziemi niczyjej” i ich opanowanie nie doprowadziło do przełamania ukraińskiej obrony. Walki toczyły się również na północ od Kindratiwki i we wschodniej Junakiwce. Rosyjskie lotnictwo atakowało półtonowymi bombami FAB przygraniczne wsie na północny zachód od Sum.

Prognoza: Rosjanie będą kontynuować działania wiążące wojska ukraińskie zarówno na kierunku sumskim, jak i wzdłuż granicy państwowej z całym obwodem.

MAPA przebiegu działań wojennych w Ukrainie

O mapie: Mapa jest aktualizowana w rytmie odpowiadającym publikacji kolejnych analiz z cyklu SYTUACJA NA FRONCIE – za każdym razem przedstawia zatem ten względnie bieżący stan działań wojennych, nie zaś ten historyczny zgodny z datami publikacji poszczególnych odcinków. Dla wygody korzystania mapę warto rozwinąć – służy do tego przycisk w jej lewym dolnym rogu.

