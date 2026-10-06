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Prawa autorskie: AFPAFP
06 października 2026

Rosjanie niszczą dronami ukraińskie mosty, serwerownie i centra danych [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE]

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Nowy etap rosyjskiej kampanii powietrznej. Ukraina wzmacnia obronę mostów. Kolejne porażki Rosjan w rejonie Łymania. Postępy wojsk ukraińskich we wrześniu większe od rosyjskich. Sytuację na froncie wojny w Ukrainie analizuje płk Piotr Lewandowski

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W minionym tygodniu inicjatywa strategiczna nadal pozostawała po stronie rosyjskiej, jednak wojska agresora nie dokonały żadnych postępów. Co więcej, Siły Zbrojne Ukrainy nadal utrzymują inicjatywę operacyjną i wyzwalają kolejne miejscowości na odcinku łymańskim, gdzie trwa operacja zaczepna pod kryptonimem „Vivaldi”. Ponadto Ukraińcy przeprowadzili taktyczne kontrataki w rejonie Dobropilia i Orechowego, które ustabilizowały sytuację i zatrzymały rosyjskie próby okrążenia tych miejscowości. Obrona manewrowa i operacja zaczepna „Vivaldi” wojsk rosyjskich ograniczyły aktywność Rosjan do odcinków frontu na głównych kierunkach działań.

We wrześniu siły rosyjskie zajęły około 175 kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy, ale straciły kontrolę nad ponad 256 kilometrami kwadratowymi. Straty agresora w zeszłym miesiącu wyniosły ponad 46 tysięcy poległych i rannych i był to najwyższy wskaźnik miesięczny od początku roku.

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Piotr Lewandowski

Pułkownik rezerwy, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na kierunku pedagogika oraz studiów podyplomowych z zarządzania kryzysowego. Dowodził plutonem, kompanią i samodzielnym batalionem, wyróżnionym mianem przodującego oddziału wojska polskiego. Pełnił również obowiązki szefa pionu szkolenia i szefa rozpoznania pułku. Siedmiokrotny uczestnik misji bojowych poza granicami kraju, gdzie wykonywał obowiązki między innymi oficera CIMIC (współpracy cywilno-wojskowej), zastępcy dowódcy batalionowej grupy bojowej i dowódcy bazy. Służbę wojskową zakończył na stanowisku dowódcy bazy/dowódcy batalionu ochrony w Redzikowie.

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