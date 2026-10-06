Rosjanie niszczą dronami ukraińskie mosty, serwerownie i centra danych [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE]
Nowy etap rosyjskiej kampanii powietrznej. Ukraina wzmacnia obronę mostów. Kolejne porażki Rosjan w rejonie Łymania. Postępy wojsk ukraińskich we wrześniu większe od rosyjskich. Sytuację na froncie wojny w Ukrainie analizuje płk Piotr Lewandowski
W minionym tygodniu inicjatywa strategiczna nadal pozostawała po stronie rosyjskiej, jednak wojska agresora nie dokonały żadnych postępów. Co więcej, Siły Zbrojne Ukrainy nadal utrzymują inicjatywę operacyjną i wyzwalają kolejne miejscowości na odcinku łymańskim, gdzie trwa operacja zaczepna pod kryptonimem „Vivaldi”. Ponadto Ukraińcy przeprowadzili taktyczne kontrataki w rejonie Dobropilia i Orechowego, które ustabilizowały sytuację i zatrzymały rosyjskie próby okrążenia tych miejscowości. Obrona manewrowa i operacja zaczepna „Vivaldi” wojsk rosyjskich ograniczyły aktywność Rosjan do odcinków frontu na głównych kierunkach działań.
We wrześniu siły rosyjskie zajęły około 175 kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy, ale straciły kontrolę nad ponad 256 kilometrami kwadratowymi. Straty agresora w zeszłym miesiącu wyniosły ponad 46 tysięcy poległych i rannych i był to najwyższy wskaźnik miesięczny od początku roku.
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