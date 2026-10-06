Rosjanie niszczą dronami ukraińskie mosty, serwerownie i centra danych [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE]

W minionym tygodniu inicjatywa strategiczna nadal pozostawała po stronie rosyjskiej, jednak wojska agresora nie dokonały żadnych postępów. Co więcej, Siły Zbrojne Ukrainy nadal utrzymują inicjatywę operacyjną i wyzwalają kolejne miejscowości na odcinku łymańskim, gdzie trwa operacja zaczepna pod kryptonimem „Vivaldi”. Ponadto Ukraińcy przeprowadzili taktyczne kontrataki w rejonie Dobropilia i Orechowego, które ustabilizowały sytuację i zatrzymały rosyjskie próby okrążenia tych miejscowości. Obrona manewrowa i operacja zaczepna „Vivaldi” wojsk rosyjskich ograniczyły aktywność Rosjan do odcinków frontu na głównych kierunkach działań.