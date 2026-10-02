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Prawa autorskie: Fot.Dan Bashakov/APFot.Dan Bashakov/AP
02 października 2026

Zima zaczyna się na długo przed mrozami. Jak Ukraina przygotowuje się do sezonu grzewczego?

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„To, jak dobrze ten system będzie działał, w dużej mierze zależeć będzie od skali przyszłych ataków, miejsc trafień i szybkości naprawy uszkodzonych obiektów” – pisze w OKO.press ukraiński ekspert.

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Ukraina wkracza w kolejny sezon grzewczy po kolejnym roku systematycznych ataków na infrastrukturę energetyczną. Przygotowania do zimy w takich warunkach zaczynają się wiele miesięcy przed pierwszymi mrozami. Energetycy naprawiają uszkodzone elektrownie i sieci, miasta szukają rezerwowych źródeł ciepła i prądu, gromadzą zapasy sprzętu i gazu.

Mykhailo Babiichuk jest ekspertem w dziedzinie energetyki, infrastruktury krytycznej i odbudowy, dyrektorem generalnym B PRO CONSULT, LLC. Publikujemy jego tekst napisany dla OKO.press

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wojna w Ukrainie

Mykhailo Babiichuk

ekspert w dziedzinie energetyki, infrastruktury krytycznej i odbudowy, dyrektor generalny B PRO CONSULT, LLC

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