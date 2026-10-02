Zima zaczyna się na długo przed mrozami. Jak Ukraina przygotowuje się do sezonu grzewczego?

„To, jak dobrze ten system będzie działał, w dużej mierze zależeć będzie od skali przyszłych ataków, miejsc trafień i szybkości naprawy uszkodzonych obiektów” – pisze w OKO.press ukraiński ekspert.

Ukraina wkracza w kolejny sezon grzewczy po kolejnym roku systematycznych ataków na infrastrukturę energetyczną. Przygotowania do zimy w takich warunkach zaczynają się wiele miesięcy przed pierwszymi mrozami. Energetycy naprawiają uszkodzone elektrownie i sieci, miasta szukają rezerwowych źródeł ciepła i prądu, gromadzą zapasy sprzętu i gazu.