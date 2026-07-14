Prawa autorskie: Fot. Iryna Rybakova / Służba prasowa 93. Zmechanizowanej Brygady Chołodnyj Jar / AFP Fot. Iryna Rybakova ... Prawa autorskie: Fot. Iryna Rybakova / Służba prasowa 93. Zmechanizowanej Brygady Chołodnyj Jar / AFP Fot. Iryna Rybakova ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 14 lipca 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Rosjanie prą do przodu, obrywają na zapleczu frontu [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE] Ukraińskie bezzałogowce niszczą rosyjskie statki na Morzu Azowskim. 100 tysięcy dronów z SI dla Ukrainy. Rosjanie nadal zachowują inicjatywę na lądzie. Piotr Lewandowski Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 7 minut Skomentuj

Obszarami najintensywniejszych działań bojowych nadal są rejony Kostiantyniwki, Łymania oraz Rai Ołeksandriwki. Wojska rosyjskie kontynuowały też działania zaczepne w obwodach zaporoskim, charkowskim i sumskim.

Siły ukraińskie przeprowadziły taktyczne kontrataki w rejonie Stepnohirska, na linii Dońca Siewierskiego oraz w obwodzie dnipropietrowskim. Pomimo ograniczonych sukcesów terenowych nie wpłynęły one znacząco na poprawę sytuacji obrońców na głównych kierunkach działań.

Pozostaje ona nadal niekorzystna dla wojsk ukraińskich. Rosjanie zachowają całkowitą inicjatywę na obszarze skupienia głównego wysiłku, czyli na południe i południowy wschód od Kramatorska i Słowiańska. Zdobycie tych miast pozostaje głównym celem agresora w ramach kampanii wiosenno-letniej.

Cotygodniowe analizy sytuacji na froncie pióra płk. Piotra Lewandowskiego znajdą Państwo pod linkiem Sytuacja na froncie.

Zablokowane Morze Azowskie

W minionym tygodniu ukraińskie siły systemów bezzałogowych zintensyfikowały ataki na rosyjską flotę cieni oraz holowniki i statki kursujące na Morzu Azowskim. Do ataków użyto zarówno dronów powietrznych jak i morskich jednostek autonomicznych. W sumie w ciągu siedmiu dni trafionych zostało ponad 90 jednostek pływających różnych typów.

Rosja została zmuszona do przejścia na transport materiałów pędnych tankowcami między Rosją a okupowanymi obszarami Ukrainy. Trasa prowadzi przez Morze Azowskie do portów Mariupol i Berdiańsk oraz na okupowanym Krymie.

Stwarza to dogodne warunki do ataków systemami bezzałogowymi.

Ministerstwo obrony Ukrainy poinformowało, że w czerwcu w ramach operacji „Auchan” polegającej na zwalczaniu rosyjskich systemów artyleryjskich

zaatakowanych zostało 231 celów, z czego 171 zostało zniszczonych.

Rosyjskie ataki powietrzne

8 lipca Rosjanie zaatakowali 170 dronami i co najmniej pięcioma pociskami balistycznymi infrastrukturę paliwową, energetyczną, przemysłową i mieszkaniową w obwodach czernihowskim, połtawskim, odeskim, donieckim, sumskim i dnipropietrowskim.

W kolejnych dniach agresor wystrzelił w sumie ponad 467 dronów, osiem pocisków balistycznych i 11 manewrujących. Ukraińska obrona zniszczyła około 90 procent użytych środków napadu powietrznego poza pociskami balistycznymi.

W wyniku rosyjskich ataków zniszczona została większość stacji benzynowych przy autostradzie Dniepr–Charków.

Prezydent Wołodymyr Zełenski przyznał, że eksplozja, która doprowadziła do zniszczenia lub uszkodzenia kilkudziesięciu domów w Wysznewe w obwodzie kijowskim, nastąpiła w wynika uderzenia rosyjskiego drona w skład amunicji. Należał on do państwowego przedsiębiorstwa zbrojeniowego Ukroboronprom.

Ukraińskie ataki powietrzne

W nocy z 7 na 8 lipca siły ukraińskie zaatakowały rafinerię ropy naftowej TAIF-NK JSC w Niżniekamsku w Republice Tatarstanu oraz rafinerię ropy w obwodzie saratowskim. Nagranie z geolokalizacją potwierdza eksplozje i pożar w obu miejscach.

Ponadto celem ukraińskich dronów były lotnisko wojskowe Borisoglebsk w obwodzie woroneskim oraz podstacje dyspozytorskie rurociągów należących do Transnieft-Ural i Gazpromu. Kolejnej doby ukraińskie bezzałogowce spowodowały pożar magazynach ropy naftowej w Kraju Stawropolskim i obwodzie twerskim. Leżą one ponad 500 kilometrów od linii frontu.

10 lipca Ukraińcy przeprowadzili atak na rafinerię Ilsky w Kraju Krasnodarskim oraz terminale naftowe w Taganrogu w obwodzie rostowskim i Novatek Ust-Ługa w obwodzie leningradzkim.

12 lipca zaatakowana została największa w obwodzie samarskim rafineria ropy naftowej Syzraniu. Opublikowane materiały filmowe pokazują liczne pożary na terenie zakładów oraz chmurę dymu nad miastem.

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Sytuacja ogólna – poziom strategiczny

Rząd Niemiec sfinansował zakup 50 tys. dronów kamikadze Shrike dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Shrike jest produkowany przez ukraińską firmę SkyFall i wyposażony w oprogramowanie amerykańsko-niemieckiej spółki Auterion. Wartość kontraktu wynosi około 90 milionów euro. Według prezesa Auterion firma do końca 2026 roku dostarczy Kijowowi komponenty niezbędne do wyprodukowania 100 tysięcy bezzałogowców. W tej puli mieści się donacja Stanów Zjednoczonych na 33 tysiące dronów o wartości 50 milionów dolarów.

Auterion należy do czołowych producentów oprogramowania i platform sterujących systemami bezzałogowymi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Patrioty dla Ukrainy

Prezydent Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone udzielą Ukrainie licencji na produkcję pocisków dla systemów obrony powietrznej Patriot, które są kluczowe dla zdolności Ukrainy do obrony przed rosyjskimi pociskami balistycznymi. Do oświadczenia nie odniósł się amerykański producent koncern zbrojeniowy Lockheed Martin. Nie wiadomo też czy licencja miałaby dotyczyć pocisków najnowszej generacji PAC-3 MSE.

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Według Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ukrainy zdolności produkcyjne Federacji Rosyjskiej wynoszą obecnie około 60 pocisków balistycznych Iskander miesięcznie oraz podobną liczbę pozostałych pocisków rakietowych dalekiego zasięgu.

W ostatnich atakach na ukraińską infrastrukturę obrona przeciwlotnicza nie zestrzeliła żadnego pocisku balistycznego agresora.

W Paryżu trwa spotkanie koalicji chętnych z udziałem około 25 szefów państw i rządów, Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Dziewięć państw ogłosiło o utworzeniu wraz z Ukrainą koalicji przeciwko pociskom balistycznym, która ma opracować wspólną architekturę europejskiej obrony przeciwrakietowej. Poza Ukrainą w skład koalicji mają wejść Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Dania, Włochy, Holandia, Norwegia, Szwecja i Hiszpania.

Jest to kolejna inicjatywa z udziałem Ukrainy angażująca największe europejskie państwa członkowskie NATO w której brakuje Polski.

Problemy z mobilizacją

Ukraina nadal boryka się z problemami mobilizacyjnymi, w związku z tym Kijów kontynuuje działania mające zachęcić cudzoziemców do wstępowania w szeregi ukraińskich sił zbrojnych. W lipcu weszły w życie ujednolicone procedury dotyczące rekrutacji zagranicznych ochotników. Naborem, który nadzoruje Centrum Rekrutacji Cudzoziemców i Bezpaństwowców, mają zajmować się certyfikowane firmy odpowiedzialne za przygotowanie dokumentów, ubezpieczenie, transport, zakwaterowanie i wyżywienie do momentu podpisania kontraktu w ministerstwem obrony.

Cudzoziemscy kontraktorzy mają być kierowani w pierwszej kolejności do jednostek wchodzących w skład Wojsk Szturmowych.

Ponadto rząd ukraiński rozbudowuje programy mające zachęcić obywateli ukraińskich poniżej wieku mobilizacyjnego do ochotniczego wstępowania w szeregi armii. Roczny „Kontrakt 18 – 24” lub dwuletni „Kontakt 18 – 24: Drony” adresowany jest do Ukraińców w wieku od 18 do 24 lat i oferuje zarobki o równowartości około 10 tysięcy złotych miesięcznie oraz ponad 80 tysięcy złotych jednorazowej premii po podpisaniu kontraktu.

Komentarz autora:

Pomimo działań zaradczych problem braków kadrowych w Siłach Zbrojnych Ukrainy pozostaje nie tylko nie rozwiązany, ale wydaje się narastać. Działania służb podległych Terytorialnym Centrum Rekrutacji (TCK) zwane „busyfikacją” spotykają się coraz częściej z czynnym oporem ukraińskiej ulicy. Widomym przejawem były zamieszki w Lwowie z udziałem około dwustu osób, podczas których zniszczono pojazdy należące do TCK i poturbowano kilku funkcjonariuszy. Niezadowolenie społeczne budzi nie sama mobilizacja, ale sposób działania służb oraz mnożące się informacje o brutalnym traktowaniu rekrutów podczas szkolenia przygotowawczego oraz w pierwszym okresie służby, szczególnie w Wojskach Szturmowych.

Podsumowanie sytuacji

Obejmuje stan sytuacji od wtorku 7 lipca do poniedziałku 13 lipca 2026 roku.

POŁUDNIE UKRAINY

Krym – Siły ukraińskie zaatakowały bazę lotniczą w Dżankoj, infrastrukturę portową w Kerczu oraz magazyny amunicji i paliwa w pobliżu okupowanej Nowohryhoriwki i Czerwonego. Ponadto uszkodzona została elektrownia cieplna Saky.

Obwód zaporoski – Rosjanie rozpoczęli instalację systemów walki radioelektronicznej mających zagłuszyć działanie terminali Starlink. Łączność satelitarna stanowi podstawę dla systemów naprowadzania ukraińskich dronów atakujących rosyjską logistykę na zapleczu frontu.

Ponadto centralne drogi samochodowe, kluczowe dla zaopatrywania wojsk, są patrolowane przez pojazdy uzbrojone w wielkokalibrowe karabiny maszynowe i ręczne wyrzutnie przeciwlotnicze oraz ochraniane przez stałe posterunki obrony powietrznej.

Jak dotąd działania Rosjan wydają się nie zapewniać wystarczającej osłony przed atakami dronów średniego zasięgu.

Nie doszło do zmian w położeniu wojsk. Walki nadal koncentrowały się na zachód od Hulajpola oraz w rejonie Stepnohirska i Orechowe., które było intensywnie bombardowane przez rosyjskie lotnictwo.

Prognoza: Rosjanie wzmacniają wojska walczące w obwodzie zaporoskim nowo sformowanymi jednostkami operatorów dronów oraz przemieszczają siły, co może wskazywać na podjęcie działań na nowych odcinkach frontu.

DONBAS

Wojska rosyjskie kontynuują ataki powietrzne z użyciem bomb szybujących oraz dronów Mołnia na przeprawy przez Doniec Siewierski i ukraińskie pozycje na kierunku Słowiańska i Kramatorska. Trwały intensywne walki na północno zachodnim skraju Kostiantyniwki oraz na zachód od miasta w rejonie Iliniwki i Sofiwki. Agresor podejmował próby przełamania ukraińskiej obrony na kierunku słowiańskim, atakując wzdłuż drogi Bachmut Słowiańsk i rejonu Rai–Ołeksandriwki.

Rosyjskie grupy szturmowe nadal przenikają do Mykołaiwki, co może świadczyć o problemach z konsolidacją obrony wojsk ukraińskich.

W rejonie na północ od Pokrowska Rosjanie skupili się na działaniach zaczepnych na kierunku na Dobropole. Odnotowali nieznaczne postępy terenowe. Nie doszło do przełamania ukraińskich pozycji.

Prognoza: W nadchodzącym tygodniu priorytetem dla Rosjan pozostanie kierunek słowiański oraz zabezpieczenie Kostiantyniwki przed działaniami ukraińskich grup szturmowych pozostających w granicach miasta oraz operatorów dronów.

NA PÓŁNOC OD RZEKI DONIEC

Pomimo intensyfikacji nalotów bombowych oraz ostrzałów artyleryjsko-rakietowych siły rosyjskie nie odnotowały postępów w rejonie Łymania. W mieście pojawili się żołnierze z 16. Brygady Specnazu, co potwierdza informacje o skierowaniu do walki przez rosyjskie dowództwo kolejnych jednostek.

Trwały walki na północ od Kupiańska w rejonie wsi Mała Szapiwka i Kupiańsk-Wuzłowe oraz w rejonie Borowej na wschodnim brzegu Oskoła. Brak informacji o zmianach w położeniu wojsk.

Prognoza: Priorytetem dla rosyjskiego dowództwa pozostanie zdobycie Łymania oraz zabezpieczenie przyczółków i przepraw na Dońcu. Równocześnie lotnictwo agresora będzie niszczyć przeprawy ukraińskie w celu izolacji sił broniących Łymania.

KIERUNEK CHARKOWSKI

W związku z konsolidacją ukraińskiej obrony na północ od Wowczańska Rosjanie kontynuują działania przenikania przez granicę z obwodu biełgorodzkiego.

W minionym tygodniu odnotowano obecność żołnierzy agresora na południowy zachód od wsi Żuralówki. Ponadto Rosjanie wznowili działania zaczepne na Wełyki Burłuk, ale nie zyskali powodzenia.

OBWÓD SUMSKI

Rosyjskie działania zaczepne wznowione kilka tygodni temu na północ od Sum zmusiły wojska ukraińskie do wycofania się z rejonu Kindratiwki. Ponadto Rosjanie nadal osiągają ograniczone postępy w rejonie obszarów leśnych położonych między wsiami Chotin i Junakiwka,

Prognoza: Rosjanie będą wzmacniać nacisk w obwodach charkowskim i sumskim w celu zaangażowania możliwie dużych sił ukraińskich z dala od kierunku słowiańsko-kramatorskiego.

MAPA przebiegu działań wojennych w Ukrainie

O mapie: Mapa jest aktualizowana w rytmie odpowiadającym publikacji kolejnych analiz z cyklu SYTUACJA NA FRONCIE – za każdym razem przedstawia zatem ten względnie bieżący stan działań wojennych, nie zaś ten historyczny zgodny z datami publikacji poszczególnych odcinków. Dla wygody korzystania mapę warto rozwinąć – służy do tego przycisk w jej lewym dolnym rogu.;

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