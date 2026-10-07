Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Zuchowicz... Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Zuchowicz...

Zaloguj się, aby zapisać na później 07 października 2026 Dodaj nas w Google Sasin o Czarnku: świetny kandydat, który odbija głosy. Raczej dobija PiS Piotr Pacewicz przeczytasz w 4 minuty Nie przybyło, tylko ubyło. Nie niektóre sondaże, ale jeden i to wyjątkowy. Sprawdzamy opowieści Jacka Sasina o osiągnięciach Przemysława Czarnka w budowaniu poparcia PiS. Nic się nie zgadza Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Zuchowicz... Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Zuchowicz...

„Chcielibyśmy zdobyć w wyborach tyle, ile w 2023 roku, ok. 35 proc. Mamy świetnego kandydata na premiera, profesora Przemysława Czarnka, który bardzo mocno pracuje. I odbija głosy...” – mówił we wtorek 6 października 2026 w programie Jeden na Jeden TVN24 Jacek Sasin, poseł PiS (od 2011 r.), minister aktywów państwowych i wicepremier w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego (2019-2023), zaufany Jarosława Kaczyńskiego.

„I tu się zatrzymajmy” – przerwał mu prowadzący Konrad Piasecki.