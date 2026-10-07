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Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.plFot. Dawid Zuchowicz...
07 października 2026

Sasin o Czarnku: świetny kandydat, który odbija głosy. Raczej dobija PiS

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Nie przybyło, tylko ubyło. Nie niektóre sondaże, ale jeden i to wyjątkowy. Sprawdzamy opowieści Jacka Sasina o osiągnięciach Przemysława Czarnka w budowaniu poparcia PiS. Nic się nie zgadza

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„Chcielibyśmy zdobyć w wyborach tyle, ile w 2023 roku, ok. 35 proc. Mamy świetnego kandydata na premiera, profesora Przemysława Czarnka, który bardzo mocno pracuje. I odbija głosy...” – mówił we wtorek 6 października 2026 w programie Jeden na Jeden TVN24 Jacek Sasin, poseł PiS (od 2011 r.), minister aktywów państwowych i wicepremier w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego (2019-2023), zaufany Jarosława Kaczyńskiego.

„I tu się zatrzymajmy” – przerwał mu prowadzący Konrad Piasecki.

Wyliczał: po wskazaniu Czarnka jako kandydata na premiera partia miała zewrzeć szyki i oddychać dwoma płucami, ale frakcje rozgrzały się do czerwoności, miała się zjednoczyć, ale się rozpadła, miała rosnąć w siłę, a notowania PiS spadły o 5-6 pkt proc. Gdzie są te plusy Czarnka?

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Piotr Pacewicz

Założyciel i redaktor naczelny OKO.press (2016-2024), od czerwca 2024 redaktor i prezes zarządu Fundacji Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

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