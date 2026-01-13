Jest śledztwo w sprawie wbijania słupa granicznego przez Bąkiewicza i kolegów [NEWS OKO.PRESS]

Prawa autorskie: Kadr z nagrania wykonanego podczas akcji wbijania słupa w Nysę Łużycką. Źródło: Robert Bąkiewicz/ Facebook. Kadr z nagrania wyko... Prawa autorskie: Kadr z nagrania wykonanego podczas akcji wbijania słupa w Nysę Łużycką. Źródło: Robert Bąkiewicz/ Facebook. Kadr z nagrania wyko...

Jak ustaliło OKO.press, dochodzenie w sprawie wbijania fałszywego oznaczenia granicznego przez Ruch Obrony Granic Roberta Bąkiewicza wszczął Nadodrzański Oddział Straży Granicznej. Teraz akta trafiły już do Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim. Postępowanie prowadzone jest w sprawie, na razie nikomu nie postawiono zarzutów. Tę informację potwierdziły nam służby prasowe zarówno MSWiA, jak i Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

„Tego na granicy jeszcze nie było! Dziś przeprowadziliśmy akcję na granicy z Niemcami. Wzorem Bolesława Chrobrego wbiliśmy symboliczny słup graniczny na Nysie Łużyckiej. To był jasny komunikat: Stop dyktatowi Berlina! Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz!” – w taki sposób o happeningu poinformował na Facebooku Robert Bąkiewicz, lider nieformalnego Ruchu Obrony Granic (ROG).

Zrzut ekranu

Śledztwo z artykułu 277

W akcji uczestniczyło kilkanaście osób, wśród nich były poseł PiS Jacek Kurzępa. A TV Republika transmitowała wbijanie słupa w rzekę w ramach wydania specjalnego.

„W historii Polski poczynając od Chrobrego tu była Polska. 80 lat po II wojnie światowej i powrocie Ziem Zachodnich i Odzyskanych i niemieckiej inwazji na Polskę, znów mamy do czynienia z niemieckim hegemonizmem. Dlatego symbolicznie wbijając słup graniczny w biało czerwonych barwach i orłem, przypominamy: Tu jest Polska! Jednocześnie mówimy stanowczo: Nie dla paktu migracyjnego i umowy Mercosur. To leży w newralgicznym interesach polskiej racji stanu! Kto tego nie rozumie i/ lub udaje, że nie dotyczy jego to KIEP, inaczej burak, po rusku durak” – pisał z kolei zaraz po happeningu Jacek Kurzępa, wcześniej poseł PiS, obecnie radny Sejmiku Województwa Lubuskiego.

W tej chwili sprawą zajmuje się prokuratura. Śledztwo prowadzone jest z artykułu 277 Kodeksu karnego:

„Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch”

Były poseł PiS Jacek Kurzępa w trakcie relacjonowania akcji wbijania słupa. Fot. FB/ Jacek Kurzępa

Najpierw były „patrole”

Ruch Obrony Granic to nieformalna inicjatywa prawicowego działacza Roberta Bąkiewicza, wcześniej kojarzonego głównie ze skrajnie prawicowym, konfederackim Marszem Niepodległości 11 listopada. Od kilku lat Bąkiewicz pozostaje jednak w konflikcie z Konfederacją i współpracuje z PiS. Tworzy też kolejne radykalne inicjatywy.

ROG podejmuje działania dotyczące „obrony” granicy zachodniej Polski, z Niemcami, chociaż na tej granicy nie dzieje się nic niepokojącego.

Członkowie Ruchu uważają jednak inaczej. Podczas wakacji ROG organizował tam „patrole graniczne”. Wolontariusze stali godzinami w pobliżu przejść granicznych z Niemcami i „pilnowali”, by z Niemiec do Polski nie przedostawali się nielegalni migranci. Reagowali intensywnie na każdy samochód niemieckiej policji, ponieważ panowało wśród nich przekonanie, że to właśnie niemieckie służby „podrzucają” migrantów do Polski.

Zainteresowanie akcją spadało, ponieważ na granicy nie działo się nic istotnego. Zanim jednak opadło zupełnie, Robert Bąkiewicz był już objęty śledztwem za znieważenie dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej i dwóch funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej w dniu 28 czerwca 2025 r. na przejściu granicznym w Słubicach. Bąkiewicz miał do nich powiedzieć: „Jesteście zdrajcami i za to zostaniecie rozliczeni”.

Ma zakaz zbliżania się do przejść

Jak informował Mariusz Jałoszewski w OKO.press: „Gorzowska prokuratura zastosowała też wobec Bąkiewicza wolnościowe środki zapobiegawcze. Są one surowe. Ma dwa razy w tygodniu meldować się na komisariacie. Ma również obowiązek informowania o opuszczaniu na dłużej miejsca pobytu i o dacie powrotu. Ponadto dostał precedensowy zakaz zbliżania się do przejść granicznych na całej granicy z Niemcami na bliżej niż na kilometr”.

Teraz, po akcji ze słupem wbijanym w koryto Nysy Łużyckiej, zapytaliśmy gorzowską prokuraturę, czy Bąkiewicz złamał ów zakaz. Okazało się jednak, że środek zapobiegawczy został bardzo szczegółowo zakreślony i dotyczy wyłącznie terenów przejść granicznych, a nie całej granicy zachodniej. Robert Bąkiewicz więc akurat tego zakazu nie złamał.

Akt oskarżenia w sądzie

W grudniu 2025 roku gorzowska prokuratura rozszerzyła jednak stawiane mu zarzuty i skierowała do sądu akt oskarżenia dotyczący popełnienia aż czterech przestępstw. Poza znieważeniem funkcjonariuszy śledczy zarzucają mu także:

Nakłanianie funkcjonariuszy do popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych;

Pomawianie sędziów, prokuratorów i dziennikarzy we wpisie na platformie X;

Nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i rasowych w wypowiedziach, budzących wrogość wobec osób narodowości niemieckiej i wobec migrantów.

Mimo tego aktu oskarżenia Robert Bąkiewicz nie zaprzestał swojej działalności. A 30 grudnia 2025 roku przez fałszywe wystawienie znaku granicznego Ruch Obrony Granic postanowił przypomnieć o swoim istnieniu. Śledczy badają, czy i tym razem doszło do przestępstwa.

Coraz więcej problemów

Robert Bąkiewicz już w 2023 roku został skazany na rok ograniczenia wolności za naruszenie nietykalności cielesnej aktywistki Katarzyny Augustynek. Wtedy jednak prezydent Andrzej Duda zastosował wobec niego (częściowe) prawo łaski. Dzięki temu Bąkiewicz nie miał ograniczonej wolności.

Warto dodać, że pośrednio Roberta Bąkiewicza dotyczy też sprawa, prowadzona przez prokuraturę w Świdnicy. Chodzi o prowadzenie nieuprawnionej zbiórki 1,5 procent na rzecz Ruchu Obrony Granic oraz innej organizacji Bąkiewicza – Rot Marszu Niepodległości.

Żadna z tych organizacji nie jest organizacją pożytku publicznego, nie może więc zbierać takich wpłat. Obchodzono więc przepisy, wykorzystując konto małej fundacji ze Świdnicy, którą po cichu przejęli współpracownicy Bąkiewicza. To OKO.press ujawniło tę sprawę. Jak widać, problemy z prawem prawicowego działacza piętrzą się z miesiąca na miesiąc.