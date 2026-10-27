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Prawa autorskie: Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.plFot. Robert Kowalews...
27 października 2026

Tusk mianuje Agnieszkę Bartol na ministrę. Tłumaczymy, jaki to sygnał dla Hołowni i koalicjantów

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Koalicjanci dostali dziś wyraźny sygnał: Będziecie się kłócić, pozwolicie wewnętrznym konfliktom wyłazić na zewnątrz, to zabiorę wam wszystko. Dokonała się marginalizacja Polski 2050 i Szymona Hołowni.

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Wyraźnie ucieszony Donald Tusk ogłosił 27 października 2026, kto zastąpi Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, która odeszła ze stanowiska ministra funduszy i polityki regionalnej. Nową ministrą zostanie Agnieszka Bartol, znana Tuskowi z wieloletniej pracy w instytucjach unijnych i państwowych, obecnie Stała Przedstawicielka RP w UE.

Wypowiedź Tuska, choć krótka, daje wgląd w obecny układ sił w koalicji rządzącej. Premier upiekł kilka pieczeni na jednym ogniu: zapewnił sobie wpływ na ważne ministerstwo w roku wyborczym, upokorzył Szymona Hołownię i wysłał sygnał ostrzegawczy koalicjantom.

Puste groźby Hołowni

Jeszcze w piątek, 23 października, Szymon Hołownia groził wyjściem Polski 2050 z rządu: „Jeżeli ma nas w tym rządzie nie być albo jeżeli w tym rządzie ma ktoś z nami nie uzgadniać rzeczy oczywistych, to będę rekomendować członkom rządu z naszego ugrupowania, żebyśmy nie sankcjonowali fikcji, tylko się z tego rządu wycofali”.

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Władza

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Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Donald Tusk

Koalicja 15 października

Koalicja Obywatelska

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Polska 2050

Na zdjęciu Agata Szczęśniak
Agata Szczęśniak

Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.

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