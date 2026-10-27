Tusk mianuje Agnieszkę Bartol na ministrę. Tłumaczymy, jaki to sygnał dla Hołowni i koalicjantów

Wypowiedź Tuska, choć krótka, daje wgląd w obecny układ sił w koalicji rządzącej. Premier upiekł kilka pieczeni na jednym ogniu: zapewnił sobie wpływ na ważne ministerstwo w roku wyborczym, upokorzył Szymona Hołownię i wysłał sygnał ostrzegawczy koalicjantom.

Puste groźby Hołowni

Jeszcze w piątek, 23 października, Szymon Hołownia groził wyjściem Polski 2050 z rządu: „Jeżeli ma nas w tym rządzie nie być albo jeżeli w tym rządzie ma ktoś z nami nie uzgadniać rzeczy oczywistych, to będę rekomendować członkom rządu z naszego ugrupowania, żebyśmy nie sankcjonowali fikcji, tylko się z tego rządu wycofali”.