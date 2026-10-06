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Prawa autorskie: fot. Agata Kubis/OKO.pressfot. Agata Kubis/OKO...
06 października 2026

Warszawa kontra dziki. Trzaskowski chce rzezi, miłośnicy zwierząt zaskarżają decyzję o odstrzale

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Każdy dzik, który wejdzie na teren Warszawy, ma zostać zabity. Rafał Trzaskowski zawnioskował do Sejmiku Mazowieckiego o zgodę na odstrzał i ją dostał. Mieszkańcy protestują, a prawniczka wyjaśnia w OKO.press, czy decyzja o uśmiercaniu dzików jest w ogóle zgodna z przepisami.

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Przez najbliższe dwa lata dziki będą zabijane w stolicy bez żadnych limitów. Taką decyzję podjął Sejmik Mazowiecki, a wnioskował o to prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

„Nie poinformowano o tym opinii społecznej, organizacji prozwierzęcych, podobnie jak członków zespołu ds.dzikich zwierząt” – podają organizatorzy protestu przeciwko rzezi dzików, który 28 września zorganizowano na placu Bankowym w Warszawie. Na proteście była nasza fotoreporterka Agata Kubis — jej zdjęcia zamieszamy w artykule.

Warszawa 28.09.2026 r. Protest „Dziki zostają” który odbył się pod Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Mieszkanki i mieszkańcy Warszawy wyrazili swój sprzeciw przeciw nowej uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego, pozwalającej na eliminację dzików - odstrzał lub odłów z uśmierceniem.W tym samym czasie odbyła się kontrmanifestacja, kilkanaście osób na czele z Krzysztofem Bosakiem, popierająca w/w uchwałę.
fot. Agata Kubis

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Prawa zwierząt

Rafał Trzaskowski

dziki

myśliwi

odstrzał dzików

Warszawa

Na zdjęciu Katarzyna Kojzar
Katarzyna Kojzar

Dziennikarka, reporterka, redaktorka, współkierowniczka działu społeczno-gospodarczego (razem z Jakubem Szymczakiem). Zarządza również pracą zespołu klimatycznego. W OKO.press zajmuje się przede wszystkim prawami zwierząt, ochroną rzek, lasów i innych cennych ekosystemów, a także sprawami dotyczącymi łowiectwa, energetyki i klimatu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu, laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za reportaż o Odrze i nagrody Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za "bezkompromisowość i konsekwencję w nagłaśnianiu zaniedbań władz w obszarze ochrony środowiska naturalnego". Urodziła się nad Odrą, mieszka w Krakowie.

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