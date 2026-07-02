Prawa autorskie: Fot. Z konta Orbána na X. Fot. Z konta Orbána ... Prawa autorskie: Fot. Z konta Orbána na X. Fot. Z konta Orbána ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 02 lipca 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Węgry cofnęły Ziobrze azyl polityczny i dokument podróży. Pomoże to w ekstradycji z USA Zbiegły do USA były mister sprawiedliwości i jego żona nie mają już ochrony prawnej na Węgrzech. Nie oznacza to jednak automatycznego wydania Ziobry Polsce. Zapewne będzie musiał być przeprowadzony cały proces ekstradycyjny. Mariusz Jałoszewski Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 3 minuty Skomentuj

Na zdjęciu u góry były premier Wiktor Orbán i były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zdjęcie zrobiono pod koniec 2025 roku, gdy Ziobro wyjechał na Węgry. Fot. Z portalu X.

O cofnięciu przez Węgry statusu uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie poinformował wieczorem w czwartek 2 lipca 2026 roku szef MSZ Radosław Sikorski. Status Ziobry stracił też drugi uciekinier z Polski, były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Minister Sikorski napisał o tym na swoim koncie na profilu X: „Otrzymałem pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży. Koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą”.

Cofnięcie azylu to wyczekiwana decyzja nowego rządu Petera Magyara, który zapowiadał, że po objęciu władzy wyda Polsce Ziobrę i Romanowskiego, którzy ukryli się na Węgrzech Orbána przed zarzutami za aferę Funduszu Sprawiedliwości.

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Obaj wyjechali z Węgier tuż przed zaprzysiężeniem Magyara na premiera. Ziobro wyleciał do USA przez Włochy. Wyjechał tam na wizie pracowniczej, bo został komentatorem Telewizji Republika. Jego pobyt w USA jest możliwy dzięki politycznej decyzji administracji Trumpa. Zabiegać o nią mieli politycy PiS Adam Bielan i Jacek Kurski.

Z kolei po Romanowskim ślad się urwał. Spekuluje się, że ukrywa się w Serbii, ale dowodów na to nie ma.

Czy cofnięcie azylu politycznego i dokumentu podróży przyspieszy wydanie Ziobry Polsce? Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiadał, że jeśli straci on ochronę prawną na Węgrzech, to będzie można wystąpić do amerykańskiej służby migracyjnej ICE, wskazując, że Ziobro jest w USA nielegalnie.

Pytamy o to poznańskiego adwokata Mariusza Papalczyka, który specjalizuje się w ekstradycjach.

Mówi OKO.press: „Cofnięcie azylu politycznego może zmienić sytuację Zbigniewa Ziobry. Jeśli polskie władze złożą wniosek o jego ekstradycję z USA, to odpada mu argument, że sytuacja w Polsce jest na tyle poważna, że musiał korzystać z azylu w innym kraju. To punkt dla prokuratury, która będzie musiała przekonać do zasadności ekstradycji”.

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Czy po cofnięciu azylu i dokumentu podróży Ziobro przebywa teraz w USA nielegalnie? Adwokat Papalczyk: „Od strony formalnej może być dla niego problem, jeśli zatrzyma go jedna z wielu służb amerykańskich i nie będzie miał aktualnych dokumentów. Wszak ma też zablokowany polski paszport. Ale nie wiemy na jakich warunkach on wjechał do USA i jaki jest zakres decyzji amerykańskiej administracji w tym zakresie”.

Adwokat dodaje: „Administracja amerykańska nie musi się teraz odnosić do statusu prawnego Ziobry. A zwrócenie się do ICE o jego wydanie, to byłaby droga na skróty. Omijałaby procedurę prawną ekstradycji, która należy się każdemu ściganemu. Ostrożnie bym podchodził do tego pomysłu”.

Zbieg Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości. Fot. Robert Kowalewski/Agencja Wyborcza.pl.

Co dalej z Ziobrą i Romanowskim

Prokuratura Krajowa ściga Ziobrę i Romanowskiego, by postawić im zarzuty za aferę Funduszu Sprawiedliwości. Obaj przed zatrzymaniem i zarzutami uciekli na Węgry, które opuścili po upadku władzy Orbána.

Sytuacja Romanowskiego jest gorsza. Bo w jego sprawie od dawna jest ostateczna zgoda sądu na tymczasowe aresztowanie, wystawione jest też za nim ENA. W przypadku Ziobry ostateczna zgoda na areszt została wydana przez sąd dopiero 1 lipca 2026 roku. A wniosku prokuratury o wydanie ENA sąd jeszcze nie rozpoznał.

Ostateczna zgoda na areszt dla Ziobry pozwala jednak prokuraturze na złożenie wniosku o ekstradycję z USA.

Być może jednak prokuratura będzie musiała zrezygnować z mniej istotnych i pobocznych pięciu zarzutów, które chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości. Bo Sąd Okręgowy w Warszawie dając ostateczną zgodę na areszt, uznał, że nie zostały te czyny uprawdopodobnione w stopniu dużym.

Jeśli prokuratura we wniosku o ekstradycję skupi się więc tylko na najważniejszych zarzutach dotyczących afery Funduszu Sprawiedliwości, to nie będzie można go już ścigać za inne czyny. Chodzi m.in. o nienadanie biegu kilku dokumentom. Prokuratura nie podjęła jeszcze decyzji w tej sprawie.

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