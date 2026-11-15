Więcej czasu, by więcej pracować? Zadbaj o pusty kalendarz

Magda nie chciała szybciej wykonywać kolejnych korporacyjnych zadań. Chciała wyrwać się z pracy, w której była nieszczęśliwa. Miała 35 lat i pracowała w biurze, ale nie wiedziała, jak zmienić zajęcie. Potrzebowała stałego dochodu, spłacała kredyt hipoteczny. Na szkolenie z zarządzania sobą w czasie zapisała się z nadzieją, że coś w jej życiu ruszy z miejsca.