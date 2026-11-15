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Prawa autorskie: Ilustracja Mateusz Mirys / OKO.pressIlustracja Mateusz M...
15 listopada 2026

Więcej czasu, by więcej pracować? Zadbaj o pusty kalendarz

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Wiele porad dotyczących zarządzania czasem obiecuje odzyskanie kontroli nad życiem. Tymczasem uczą przede wszystkim zwiększania własnej wydajności, nie dotykając przyczyn przeciążenia.

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Magda nie chciała szybciej wykonywać kolejnych korporacyjnych zadań. Chciała wyrwać się z pracy, w której była nieszczęśliwa. Miała 35 lat i pracowała w biurze, ale nie wiedziała, jak zmienić zajęcie. Potrzebowała stałego dochodu, spłacała kredyt hipoteczny. Na szkolenie z zarządzania sobą w czasie zapisała się z nadzieją, że coś w jej życiu ruszy z miejsca.

Podczas zajęć prowadząca przedstawiła prawo Parkinsona: praca wypełnia cały czas przeznaczony na jej wykonanie. Na tej podstawie zalecała, by przeznaczać na zadania mniej czasu i w ten sposób mobilizować się do szybszej pracy.

Magdę ta rada irytowała. Nie pomagała jej wyjść z tego, co nazywała „korporacyjnym wyścigiem szczurów”. Podpowiadała, jak sprawniej w nim uczestniczyć.

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Celina Strzelecka

Antropolożka i socjolożka, adiunktka w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Autorka książki „Aranżowanie temporalności. Kulturowe praktyki zarządzania czasem” (Wydawnictwo IFiS PAN, 2025), za którą otrzymała Nagrodę im. Elżbiety Tarkowskiej.

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