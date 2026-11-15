Więcej czasu, by więcej pracować? Zadbaj o pusty kalendarz
Wiele porad dotyczących zarządzania czasem obiecuje odzyskanie kontroli nad życiem. Tymczasem uczą przede wszystkim zwiększania własnej wydajności, nie dotykając przyczyn przeciążenia.
Magda nie chciała szybciej wykonywać kolejnych korporacyjnych zadań. Chciała wyrwać się z pracy, w której była nieszczęśliwa. Miała 35 lat i pracowała w biurze, ale nie wiedziała, jak zmienić zajęcie. Potrzebowała stałego dochodu, spłacała kredyt hipoteczny. Na szkolenie z zarządzania sobą w czasie zapisała się z nadzieją, że coś w jej życiu ruszy z miejsca.
Podczas zajęć prowadząca przedstawiła prawo Parkinsona: praca wypełnia cały czas przeznaczony na jej wykonanie. Na tej podstawie zalecała, by przeznaczać na zadania mniej czasu i w ten sposób mobilizować się do szybszej pracy.
Magdę ta rada irytowała. Nie pomagała jej wyjść z tego, co nazywała „korporacyjnym wyścigiem szczurów”. Podpowiadała, jak sprawniej w nim uczestniczyć.
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