Prawa autorskie: Jarosław Kaczyński na Marszu Niepodległości udziela wywiadu Onetowi 11 listopada 2026 roku, Warszawa, Most Poniatowskiego Jarosław Kaczyński n... Prawa autorskie: Jarosław Kaczyński na Marszu Niepodległości udziela wywiadu Onetowi 11 listopada 2026 roku, Warszawa, Most Poniatowskiego Jarosław Kaczyński n...

Zaloguj się, aby zapisać na później 17 listopada 2026 Dodaj nas w Google Wielka lista małego prezesa. Czy sondaż IBRiS potwierdza, że Kaczyński ma rację? Piotr Pacewicz przeczytasz w 12 minut Czy Kaczyński, zapraszając na wspólną listę wyborczą, Mentzena, Brauna i Morawieckiego, pozbawiłby Tuska resztek szans na utrzymanie władzy? A może odwrotnie i należałoby wychwalać słynną intuicję prezesa? Sondaż Ibris staje po jego stronie, my zgłaszamy wątpliwości i przedstawiamy 6 wykresów Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Jarosław Kaczyński na Marszu Niepodległości udziela wywiadu Onetowi 11 listopada 2026 roku, Warszawa, Most Poniatowskiego Jarosław Kaczyński n... Prawa autorskie: Jarosław Kaczyński na Marszu Niepodległości udziela wywiadu Onetowi 11 listopada 2026 roku, Warszawa, Most Poniatowskiego Jarosław Kaczyński n...

„Obóz patriotyczny zwycięży! Jeżeli będzie zjednoczony, to na pewno zwycięży” – ogłasza narodowi na X „oficjalnyJK” w poniedziałek 16 listopada i w swoim nudnawym stylu uzasadniają, że trzeba wystawić do Sejmu jedną listę, bo „mamy tego rodzaju wydarzenia, tylko można powiedzieć jeszcze dalej idące”. Bo zamach Tuska na TK oznacza, że „tu już się kłania Putin”.

Jarosława Kaczyński idzie za ciosem po – jak to ujął Onet – „przełomowej deklaracji” wygłoszonej podczas Marszu Niepodległości 2026: "Będziemy działali w tym kierunku, żeby była jedna wielka lista, nie tylko do Senatu, bo, doceniając Senat, to ma mniejsze znaczenie, ale także do Sejmu” — powiedział Kaczyński.