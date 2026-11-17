Nowy raport demograficzny, nowa fala katastrofizmu? Nie tym razem – Polaków nie trzeba przekonywać do dzieci, „śluby naprawcze” niemal zniknęły, a w statystykach po raz pierwszy od lat widać wyhamowanie dramatycznego trendu

Rządowa Rada Ludnościowa, w skład której wchodzą eksperci w dziedzinie demografii, zdrowia reprodukcyjnego, czy migracji, przedstawiła najnowszy raport dotyczący sytuacji demograficznej w Polsce. Wnioski? Mimo że się nadal się wyludniamy, mamy powody do ostrożnego optymizmu.

„Gdy porównujemy rok 2025 z poprzednimi i to, co wiemy o roku 2026, widać wyraźnie, że ten spadek spowolnił” – mówi OKO.press prof. Irena Kotowska, demografka z SGH, członkini Rządowej Rady Ludnościowej. „Dane o urodzeniach za trzy kwartały tego roku pozwalają oczekiwać, iż w tym roku spadek liczby urodzeń będzie mniejszy niż w 2025 roku. Mam nadzieję, że ten trend się utrzyma” – dodaje prof. Kotowska.