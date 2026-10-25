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Prawa autorskie: Ethiopias Prime Minister Abiy Ahmed (R) arrives for the Africa Forward Summit at the Kenyatta International Convention Centre (KICC) in Nairobi May 12, 2026. (Photo by Luis TATO / AFP)Ethiopias Prime Min...
25 października 2026

Zapomniana wojna w Rogu Afryki. Ewangelista postępu prowadzi Etiopię ku wyniszczającej wojnie

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„Róg Afryki jest najbardziej nasyconą konfliktami częścią świata. Często politycznie porównuje się go do Bałkanów lat 90. XX wieku. Ale Róg Afryki jest znacznie większy, znacznie bardziej zaludniony. W najbliższych latahc możemy obserwować przedłużającą się, krwawą wojnę” – mówi OKO.press Tom Gardner, autor politycznej biografii premiera Etiopii Abiya Ahmeda

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W latach 2020-2022 wojna w Tigraju, północnej prowincji Etiopii, pochłonęła przynajmniej 100 tys. ofiar śmiertelnych, a niektóre szacunki są kilkukrotnie wyższe. W ostatnich tygodniach kruche porozumienie, które tę wojnę przerwało, upadło. Wschodnia Afryka pogrąża się w kolejnym konflikcie, który może wymknąć się spod kontroli.

Skąd wzięła się ta wojna, dlaczego umyka zachodniej opinii publicznej, a także kim jest ambitny premier Etiopii Abiy Ahmed, rozmawiamy z autorem jego biografii pod tytułem „The Abiy Project: God, Power, and War in the New Ethiopia”, Tomem Gardnerem.

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Na zdjęciu Jakub Szymczak
Jakub Szymczak

Dziennikarz OKO.press od 2018 roku, współkierownik działu społeczno-gospodarczego (razem z Katarzyną Kojzar). Publikował też m.in. w Res Publice Nowej, Miesięczniku ZNAK i magazynie „Kontakt”. Absolwent Polskiej Szkoły Reportażu, arabistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autor reportażu historycznego "Ja łebków nie dawałem. Procesy przed Żydowskim Sądem Społecznym" (Czarne, 2022) o powojennych rozliczeniach wewnątrz polskiej społeczności żydowskiej. W OKO.press pisze głównie o gospodarce i polityce międzynarodowej oraz Bliskim Wschodzie.

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