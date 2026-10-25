Zapomniana wojna w Rogu Afryki. Ewangelista postępu prowadzi Etiopię ku wyniszczającej wojnie
„Róg Afryki jest najbardziej nasyconą konfliktami częścią świata. Często politycznie porównuje się go do Bałkanów lat 90. XX wieku. Ale Róg Afryki jest znacznie większy, znacznie bardziej zaludniony. W najbliższych latahc możemy obserwować przedłużającą się, krwawą wojnę” – mówi OKO.press Tom Gardner, autor politycznej biografii premiera Etiopii Abiya Ahmeda
W latach 2020-2022 wojna w Tigraju, północnej prowincji Etiopii, pochłonęła przynajmniej 100 tys. ofiar śmiertelnych, a niektóre szacunki są kilkukrotnie wyższe. W ostatnich tygodniach kruche porozumienie, które tę wojnę przerwało, upadło. Wschodnia Afryka pogrąża się w kolejnym konflikcie, który może wymknąć się spod kontroli.
Skąd wzięła się ta wojna, dlaczego umyka zachodniej opinii publicznej, a także kim jest ambitny premier Etiopii Abiy Ahmed, rozmawiamy z autorem jego biografii pod tytułem „The Abiy Project: God, Power, and War in the New Ethiopia”, Tomem Gardnerem.
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