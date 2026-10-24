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Prawa autorskie: Fot . Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.plFot . Tomasz Pietrzy...
24 października 2026

Nowe prawo: Alkohol na cenzurowanym. Branża jest za, tylko małe browary boją się o byt

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„Jesteśmy na przegranej pozycji” – mówi jeden z browarników. Proponowane przepisy idą daleko w zakazie promocji piwa, również tego kraftowego. Ale w niektórych przypadkach mogłyby jeszcze dalej. Nowe prawo alkoholowe obejmuje też nocną prohibicję w całym kraju.

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Prawie cała branża alkoholowa wspiera wprowadzenie nocnej prohibicji ujęte w projekcie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Za przyjęciem nowego prawa zagłosowali już posłowie, teraz zajmie się nim Senat.

Przedsiębiorcy niemal bez wyjątku chwalą ograniczenia spożycia alkoholu w Polsce — mimo że popsuje im to biznes. Sprawa rozbija się jednak o szczegóły, a emocje budzi przede wszystkim całkowity (choć z wyjątkami) zakaz promocji i reklamy alkoholu.

Wyjątkowe traktowanie pod tym względem wywalczyli winiarze, wskazując na potrzebę promocji niewielkich, rodzinnych winnic. O wyłączenie spod niektórych zapisów ustawy walczą też małe browary. Ich właściciele boją się, że bez możliwości informowania o swoich produktach przepadną w konkurencji z potężnymi koncernami, warzącymi bardzo tani trunek.

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Na zdjęciu Marcel Wandas
Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

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