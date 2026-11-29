OKO.press dotarło do informacji, z których wynika, że w Trybunale Konstytucyjnym zatrudniano osoby związane z obozem władzy PiS oraz z nominatami tej władzy. Znaleźli oni tam pracę w czasie gdy prezeską TK została Julia Przyłębska. Inni przyszli do TK, gdy jego prezesem został Bogdan Święczkowski (na zdjęciu u góry), były Prokurator Krajowy i zaufany Ziobry.