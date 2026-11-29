Lista płac w TK Święczkowskiego: żona „egzekutora” Ziobry, syn prokuratora [NAZWISKA]
W Trybunale Konstytucyjnym za czasów PiS pracę znaleźli żona byłego rzecznika dyscyplinarnego Lasoty i syn zastępcy prokuratora generalnego Ostrowskiego. Zlecenie dostał mec. Krzysztof Wąsowski, obecny obrońca prezesa Święczkowskiego. Zatrudniono też osoby związane z PiS.
OKO.press dotarło do informacji, z których wynika, że w Trybunale Konstytucyjnym zatrudniano osoby związane z obozem władzy PiS oraz z nominatami tej władzy. Znaleźli oni tam pracę w czasie gdy prezeską TK została Julia Przyłębska. Inni przyszli do TK, gdy jego prezesem został Bogdan Święczkowski (na zdjęciu u góry), były Prokurator Krajowy i zaufany Ziobry.
Na liście są osoby z koligacjami rodzinnymi, powiązane z władzą PiS, czy byli agenci CBA. Część z tych nazwisk już wcześniej była znana.
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