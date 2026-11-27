W parafialnej salce 15 osób, prowadzący wyświetla slajdy. Że organizacje proaborcyjne kłamią, że odbywa się największa depopulacja w historii, której trzeba przeciwdziałać. Nasza broń — plakaty z zakrwawionymi płodami i różaniec. Sprawdziłyśmy, co się dzieje na szkoleniach fundacji Kai Godek

Przez prawie trzy godziny dowiadujemy się, że in vitro, to „produkcja człowieka”, a kobiety po gwałtach nie powinny mieć prawa do aborcji, bo „to nie wina dziecka, że ojciec jest gwałcicielem”. Słuchamy również, jak działacz fundacji Godek chwali się łamaniem prawa. Kilkukrotnie.