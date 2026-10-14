Berek złożył ślubowanie zgodnie z opinią Komisji Weneckiej, ale pat w Trybunale Konstytucyjnym trwa
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie bez fizycznej obecności prezydenta RP. Zgodnie z opinią Komisji Weneckiej takie wyjątkowe złożenie ślubowania jest uzasadnione. Pałac Prezydencki go nie uznaje, a Prezes TK nie dopuścił Berka do orzekania. Tak jak czworga sędziów wybranych w marcu
Dzień po opublikowaniu opinii Komisji Weneckiej Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Berek podkreślił, że złożenie ślubowania jest jego prawnym obowiązkiem.
Sejm wybrał go na sędziego TK 4 września. Berek bezpośrednio przed wyborem na sędziego TK pełnił funkcję ministra w rządzie Donalda Tuska, odpowiedzialnego za nadzór nad wdrażaniem polityki rządu.
W uroczystości uczestniczył marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i Prezydium Sejmu, a także notariusz, ale zabrakło prezydenta RP Karola Nawrockiego.
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