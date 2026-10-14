Zaloguj się, aby zapisać na później 14 października 2026 Dodaj nas w Google

Berek złożył ślubowanie zgodnie z opinią Komisji Weneckiej, ale pat w Trybunale Konstytucyjnym trwa

Anna Wójcik przeczytasz w 6 minut

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie bez fizycznej obecności prezydenta RP. Zgodnie z opinią Komisji Weneckiej takie wyjątkowe złożenie ślubowania jest uzasadnione. Pałac Prezydencki go nie uznaje, a Prezes TK nie dopuścił Berka do orzekania. Tak jak czworga sędziów wybranych w marcu

Dodaj nas w Google Skomentuj