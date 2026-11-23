To pierwsza taka sprawa w Polsce. Jakub, transpłciowy pacjent, wygrał w sądzie z medycznym gigantem. Bo pielęgniarka mówiła, że zna ludzi „z takim problemem”, recepcjonistki zmuszały do ujawniania intymnych informacji przy obcych, firma ignorowała.

„W wyroku sądu apelacyjnego mamy czarno na białym powiedziane, że osoby transpłciowe, które są pacjentami Medicover, czy każdej innej korporacji dostarczającej prywatną opiekę zdrowotną, nie tylko istnieją, ale należy się nam szacunek. Nie można udawać, że nas nie ma albo traktować nas jak dziwolągów” – mówi nam Jakub.

Właśnie wygrał precedensową sprawę o ochronę dóbr osobistych z drugim co do wielkości graczem na polskim rynku abonamentów zdrowotnych. Medicover obsługuje w kraju ponad pół miliona osób i kilkanaście tysięcy firm. Jakub zarówno przed jak i po tranzycji próbował – tylko i aż – korzystać z tych samych usług, które mają tam inni pacjenci. Z zachowaniem szacunku, prywatności i intymności. Bezskutecznie.