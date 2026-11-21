Awaria Microsoftu. Gdy pracowników zastępują narzędzia AI
Infrastruktura wielkich firm technologicznych jest zbyt skomplikowana, by możliwe było unikanie katastrofalnych awarii. I nie jest to problem, który te firmy mogą rozwiązać we własnym zakresie. Mogą go jednak oczywiście pogorszyć. I tak się stało w Microsofcie.
Globalna infrastruktura cyfrowa skoncentrowana wokół kilku wielkich firm technologicznych, po raz kolejny okazała się wyjątkowo krucha. Zeszłotygodniowa globalna awaria usług Microsoftu trwała kilkanaście godzin i spowodowała poważne utrudnienia dla setek milionów osób.
Dotknięte nią zostały firmy, organizacje, instytucje publiczne, szpitale. Brytyjska służba zdrowia przeszła na procedury papierowe. Japońskie firmy sektora finansowego powróciły do korzystania z faksów. W Niemczech piętnaścioro gości hotelowych podtruło się chlorem, bo system monitorowania poziomu tego gazu w hotelowym spa opierał się o usługi Microsoftu.
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