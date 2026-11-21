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Awaria Microsoftu. Gdy pracowników zastępują narzędzia AI

Michał rysiek Woźniak przeczytasz w 7 minut

Infrastruktura wielkich firm technologicznych jest zbyt skomplikowana, by możliwe było unikanie katastrofalnych awarii. I nie jest to problem, który te firmy mogą rozwiązać we własnym zakresie. Mogą go jednak oczywiście pogorszyć. I tak się stało w Microsofcie.

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