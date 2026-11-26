„Biznesy są i tu się nic nie zmienia”. O co chodzi w burzy wokół zawodu psychoterapeuty
Na ostatnim posiedzeniu podkomisji ds. zdrowia psychicznego padały zarzuty o chronienie interesów prywatnych szkół psychoterapii w projekcie ustawy o zawodzie psychoterapeuty. O co chodzi w sporze, do którego w ostatnich dniach dołączyły największe polskie ośrodki naukowe?
„17. listopada 2026 roku o godzinie 17:00 coś w Polsce pękło” – pisze na swoim Instagramie prof. Przemysław Bąbel, psycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nagranie ostatniego posiedzenia podkomisji ds zdrowia psychicznego rzeczywiście nasiliły medialną dyskusję wokół już rozgrzanego sporu. Chodzi w nim o kształt projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty.
Swoje krytyczne stanowiska opublikowały środowiska naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przedstawiciele czterdziestu pięciu jednostek akademickich, kształcących psychologów. Ci ostatni wnoszą także o gwarancję udziału przedstawicieli środowiska akademickiego w dalszych pracach nad standardami kształcenia psychoterapeutów.
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