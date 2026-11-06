Koparka rozjechała siedlisko bobrów na placu budowy. Deweloper się wypiera, RDOŚ zawiadamia policję
Deweloper, który buduje bloki na południu Krakowa, chciał dostać zgodę na odstrzał bobrów. Kiedy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poprosiła o uzupełnienie wniosku, deweloper się wycofał. Kilkanaście dni później na teren budowy wjechała koparka i zniszczyła bobrowe siedlisko.
„ATAL właśnie wjechał koparką w siedlisko bobrów przy ul. Obozowej, na którego niszczenie nie dostał zgody od RDOŚ” – zaalarmowało Stowarzyszenie Nasz Bóbr na Facebooku 3 listopada.
ATAL to deweloper, który stawia nowe bloki na południu Krakowa. Starał się o zgodę na niszczenie siedlisk i odstrzał bobrów, ale Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jej nie wydała.
Mieszkańcy bloków sąsiadujących z budową zobaczyli, jak w listopadowy poranek koparka wjechała na teren i ruszyła prosto w stronę dużego bobrowiska. Zapytaliśmy firmę ATAL o to zdarzenie. „Nie potwierdzamy takiego działania — nie »wjeżdżaliśmy koparką« na teren bobrowiska” – pisze deweloper w mailu do OKO.press.
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