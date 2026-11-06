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Prawa autorskie: fot. Aleksandra Piotrowska/Akcja dla Krakowafot. Aleksandra Piot...
06 listopada 2026

Koparka rozjechała siedlisko bobrów na placu budowy. Deweloper się wypiera, RDOŚ zawiadamia policję

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Deweloper, który buduje bloki na południu Krakowa, chciał dostać zgodę na odstrzał bobrów. Kiedy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poprosiła o uzupełnienie wniosku, deweloper się wycofał. Kilkanaście dni później na teren budowy wjechała koparka i zniszczyła bobrowe siedlisko.

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„ATAL właśnie wjechał koparką w siedlisko bobrów przy ul. Obozowej, na którego niszczenie nie dostał zgody od RDOŚ” – zaalarmowało Stowarzyszenie Nasz Bóbr na Facebooku 3 listopada.

ATAL to deweloper, który stawia nowe bloki na południu Krakowa. Starał się o zgodę na niszczenie siedlisk i odstrzał bobrów, ale Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jej nie wydała.

Mieszkańcy bloków sąsiadujących z budową zobaczyli, jak w listopadowy poranek koparka wjechała na teren i ruszyła prosto w stronę dużego bobrowiska. Zapytaliśmy firmę ATAL o to zdarzenie. „Nie potwierdzamy takiego działania — nie »wjeżdżaliśmy koparką« na teren bobrowiska” – pisze deweloper w mailu do OKO.press.

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Kraków

Na zdjęciu Katarzyna Kojzar
Katarzyna Kojzar

Dziennikarka, reporterka, redaktorka, współkierowniczka działu społeczno-gospodarczego (razem z Jakubem Szymczakiem). Zarządza również pracą zespołu klimatycznego. W OKO.press zajmuje się przede wszystkim prawami zwierząt, ochroną rzek, lasów i innych cennych ekosystemów, a także sprawami dotyczącymi łowiectwa, energetyki i klimatu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu, laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za reportaż o Odrze i nagrody Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za "bezkompromisowość i konsekwencję w nagłaśnianiu zaniedbań władz w obszarze ochrony środowiska naturalnego". Urodziła się nad Odrą, mieszka w Krakowie.

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