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Prawa autorskie: AP Photo/Ricardo BorgesAP Photo/Ricardo Bor...
22 października 2026

Elektroniczna urna, WhatsApp i plotka. Tak Brazylia wybiera prezydenta

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Ponad 158 milionów wyborców, setki tysięcy elektronicznych urn, biometria i wynik wyborów znany tego samego wieczoru. A równocześnie WhatsApp pełen filmów, memów, półprawd i historii, które rano są plotką, a wieczorem zna je już pół kraju.

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Już w niedzielę 25 października w drugiej turze brazylijskich wyborów prezydenckich zmierzą się Flávio Bolsonaro (syn prawicowego prezydenta z lat 2019-2023 Jaira Bolsonaro) i urzędująca głowa państwa Luiz Inácio Lula da Silva. W pierwszej turze, 4 października, Bolsonaro zdobył 47,03 proc. ważnych głosów, a Lula 45,16 proc.

O mniej znanych i zaskakujących aspektach tych wyborów pisze Marek Łoś, Polak od lat mieszkający w Brazylii.

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Na zdjęciu Marek Łoś
Marek Łoś

Prawnik, nauczyciel i przedsiębiorca, współtwórca Moose Centrum Języków Obcych oraz Apartamento Brasil. Od lat mieszka w Brazylii.

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