Cisza w Krakowie. Pierwszy raz od 87 lat nie grano hejnału. Rynek Główny wciąż zamknięty

- Na plantach przy Dietla jest dojmująca, przeszywająca cisza. Słychać tylko ptaki – relacjonuje nasza dziennikarka Angelika Pitoń. – Bliżej Rynku, przy ulicy Grodzkiej, wiele sklepów jest zamkniętych. Weszłam do jednego z nielicznych butików, które się otworzyły. Ekspedientka powiedziała mi, że nie ma żadnego ruchu, nikt dziś nie decyduje się na zakupy. Na Grodzkiej spotkałam kilka osób, ale kiedy próbowałam z nimi rozmawiać, byli wciąż w szoku, urywali zadania w połowie. Każdy odtwarza jakieś wspomnienia z miejscami, gdzie doszło do tragedii. Jedna z osób wspomina, że w kościele przy Grodzkiej brała ślub, ktoś inny mówi, że często jeździ z przystanku, gdzie wczoraj sprawca strzelał w stronę tramwaju. Kraków wygląda dziś jak miasto, które bardzo powoli budzi się z wielkiego szoku – relacjonuje nasza reporterka.