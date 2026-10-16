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Prawa autorskie: Fot. Sergei SUPINSKY / AFPFot. Sergei SUPINSKY...
16 października 2026

Cztery etapy operacji „Vivaldi”. Dlaczego działania na północ od Łymanu są ważne? [WYWIAD]

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W ramach operacji „Vivaldi”, którą przeprowadził 3. Korpus Armijny SZU, Ukraina odzyskała pełną kontrolę nad 16 miejscowościami i odbiła 277 km². Analizujemy sytuację razem z ukraińskim ekspertem płk. Kostiantynem Maszowcem. „Kreml zaczyna tracić zdolność do prowadzenia wojny w szybszym tempie, niż Ukraina traci zdolność do stawiania oporu”. Na razie.

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14 października 2026 roku generał Andrij Biłecki, dowódzca 3. Korpusu Armijnego Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o zakończeniu czwartego etapu operacji „Vivaldi”.

„Głównym wynikiem operacji »Vivaldi« jest to, że nie pozwoliliśmy przeciwnikowi oskrzydlić Słowiańsko-Kramatorskiej aglomeracji i zacisnąć na niej kleszcze. Obroniliśmy trasę Charków–Słowiańsk. Przeciwnik nie zdołał odciąć kluczowej arterii logistycznej naszego ugrupowania w Donbasie. Zniweczyliśmy ofensywę ugrupowania »Zapad« i zmusiliśmy go do przekierowania części oddziałów 1. Armii Pancernej, co osłabiło presję na Kupiańsk-Wuzłowy. Plan Kremla, by w dłuższej perspektywie przejąć Doniecczyznę i Ługańszczyznę nie zostanie zrealizowany” – mówił gen. Biłecki.

W trakcie czwartego etapu operacji „Vivaldi” Rosja straciła około 3000 żołnierzy, a Ukraina odzyskała 101 km² terytorium.

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Na zdjęciu Krystyna Garbicz
Krystyna Garbicz

Jest dziennikarką, reporterką. Ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pisała na portalu dla Ukraińców w Krakowie — UAinKraków.pl oraz do charkowskiego Gwara Media. W OKO.press pisze o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie oraz jej skutkach, codzienności wojennej Ukraińców. Opisuje również wyzwania ukraińskich uchodźców w Polsce, np. związane z edukacją dzieci z Ukrainy w polskich szkołach. Od czasu do czasu uczestniczy w debatach oraz wydarzeniach poświęconych tematowi wojny w Ukrainie.

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