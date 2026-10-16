Cztery etapy operacji „Vivaldi”. Dlaczego działania na północ od Łymanu są ważne? [WYWIAD]
W ramach operacji „Vivaldi”, którą przeprowadził 3. Korpus Armijny SZU, Ukraina odzyskała pełną kontrolę nad 16 miejscowościami i odbiła 277 km². Analizujemy sytuację razem z ukraińskim ekspertem płk. Kostiantynem Maszowcem. „Kreml zaczyna tracić zdolność do prowadzenia wojny w szybszym tempie, niż Ukraina traci zdolność do stawiania oporu”. Na razie.
14 października 2026 roku generał Andrij Biłecki, dowódzca 3. Korpusu Armijnego Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o zakończeniu czwartego etapu operacji „Vivaldi”.
„Głównym wynikiem operacji »Vivaldi« jest to, że nie pozwoliliśmy przeciwnikowi oskrzydlić Słowiańsko-Kramatorskiej aglomeracji i zacisnąć na niej kleszcze. Obroniliśmy trasę Charków–Słowiańsk. Przeciwnik nie zdołał odciąć kluczowej arterii logistycznej naszego ugrupowania w Donbasie. Zniweczyliśmy ofensywę ugrupowania »Zapad« i zmusiliśmy go do przekierowania części oddziałów 1. Armii Pancernej, co osłabiło presję na Kupiańsk-Wuzłowy. Plan Kremla, by w dłuższej perspektywie przejąć Doniecczyznę i Ługańszczyznę nie zostanie zrealizowany” – mówił gen. Biłecki.
W trakcie czwartego etapu operacji „Vivaldi” Rosja straciła około 3000 żołnierzy, a Ukraina odzyskała 101 km² terytorium.
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