Prawa autorskie: Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Orzechows... Prawa autorskie: Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Orzechows...

Zaloguj się, aby zapisać na później 17 października 2026 Dodaj nas w Google Czy partia Morawieckiego skończyła się, zanim się zaczęła? Agata Szczęśniak przeczytasz w 6 minut Mateusz Morawiecki wciąż tak naprawdę nie odciął się od Jarosława Kaczyńskiego. Nie ma jasnej propozycji programowej ani politycznej. Czy pokaże ją na sobotniej konwencji? Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Orzechows... Prawa autorskie: Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Orzechows...

Od burzliwego pożegnania Mateusza Morawieckiego z Prawem i Sprawiedliwością minęły prawie trzy miesiące. Od tego czasu założony przez Morawieckiego Rozwój Plus balansuje w sondażach między niewejściem do przyszłego Sejmu a prześliźnięciem się tuż nad progiem wyborczym.

W sobotę 17 października 2026 w klubie Palladium w Warszawie odbędzie się konwencja stowarzyszenia Rozwój Plus. To warto zaznaczyć: wbrew zapowiedziom sprzed kilku tygodni nie ma to być konwencja założycielska nowej partii. Potrwa trzy godziny i według pierwszych przecieków w wydarzeniu ma wziąć udział gość specjalny „z branży polityki” (Interia).