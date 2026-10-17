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Prawa autorskie: Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.plFot. Jakub Orzechows...
17 października 2026

Czy partia Morawieckiego skończyła się, zanim się zaczęła?

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Mateusz Morawiecki wciąż tak naprawdę nie odciął się od Jarosława Kaczyńskiego. Nie ma jasnej propozycji programowej ani politycznej. Czy pokaże ją na sobotniej konwencji?

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Od burzliwego pożegnania Mateusza Morawieckiego z Prawem i Sprawiedliwością minęły prawie trzy miesiące. Od tego czasu założony przez Morawieckiego Rozwój Plus balansuje w sondażach między niewejściem do przyszłego Sejmu a prześliźnięciem się tuż nad progiem wyborczym.

W sobotę 17 października 2026 w klubie Palladium w Warszawie odbędzie się konwencja stowarzyszenia Rozwój Plus. To warto zaznaczyć: wbrew zapowiedziom sprzed kilku tygodni nie ma to być konwencja założycielska nowej partii. Potrwa trzy godziny i według pierwszych przecieków w wydarzeniu ma wziąć udział gość specjalny „z branży polityki” (Interia).

W jakim miejscu jest dziś projekt Morawieckiego? Były premier mówi, że chce być zaporą przed Tuskiem i Braunem. Co to znaczy?

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Na zdjęciu Agata Szczęśniak
Agata Szczęśniak

Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.

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