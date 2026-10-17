Czy partia Morawieckiego skończyła się, zanim się zaczęła?
Mateusz Morawiecki wciąż tak naprawdę nie odciął się od Jarosława Kaczyńskiego. Nie ma jasnej propozycji programowej ani politycznej. Czy pokaże ją na sobotniej konwencji?
Od burzliwego pożegnania Mateusza Morawieckiego z Prawem i Sprawiedliwością minęły prawie trzy miesiące. Od tego czasu założony przez Morawieckiego Rozwój Plus balansuje w sondażach między niewejściem do przyszłego Sejmu a prześliźnięciem się tuż nad progiem wyborczym.
W sobotę 17 października 2026 w klubie Palladium w Warszawie odbędzie się konwencja stowarzyszenia Rozwój Plus. To warto zaznaczyć: wbrew zapowiedziom sprzed kilku tygodni nie ma to być konwencja założycielska nowej partii. Potrwa trzy godziny i według pierwszych przecieków w wydarzeniu ma wziąć udział gość specjalny „z branży polityki” (Interia).
W jakim miejscu jest dziś projekt Morawieckiego? Były premier mówi, że chce być zaporą przed Tuskiem i Braunem. Co to znaczy?
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