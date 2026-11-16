0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Grafika AI, opublikowana przez kanał Desinformador Ruso przy jednym z ogłoszeń rekrutacyjnychGrafika AI, opubliko...
16 listopada 2026

Dezinformacja na sprzedaż i szpiedzy z ogłoszeń. Scenariusz z Hiszpanii złą prognozą dla Polski

przeczytasz w 9 minut

W nadchodzących wyborach parlamentarnych Polska zmierzy się nie ze zwykłymi kłamstwami w internecie, lecz z globalnym przemysłem dezinformacji, powiązanym z operacjami wywiadowczymi. Takie wnioski płyną z Hiszpanii, gdzie kampania zamieniła się w wielokierunkową wojnę kognitywną.

Dodaj nas w Google
Google News

W Hiszpanii trwa kampania przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 29 listopada. W internecie wygląda ona jak zintensyfikowana do granic możliwości wojna kognitywna, prowadzona równocześnie z kilku stron świata. Hiszpanie są poddawani wpływom nie tyle dezinformacji, co rozległych, wielopoziomowych operacji dezinformacyjnych i cybernetycznych.

Największe wrażenie robią: jawne werbowanie szpiegów wśród hiszpańskich urzędników, przygotowania do zamieszek po ogłoszeniu niekorzystnych wyników wyborów, nowatorskie użycie AI, komercyjne wykorzystanie siatek dezinformacyjnych z Azji czy rekordowo szybkie rozprowadzanie teorii spiskowych na temat tragicznych wydarzeń. Start-up technologiczny Golden Owl opublikował właśnie rozległy raport na ten temat, ze szczegółową analizą zewnętrznych ingerencji w kampanię.

Niektóre ze stosowanych w Hiszpanii taktyk są niestety podobne do tych, które już dziś obserwujemy w Polsce.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Propaganda

Rosja

Świat

dezinformacja przed wyborami

dezinformacja w Hiszpanii

dezinformacja w kampanii

Hiszpania

kampania wyborcza

operacje wywiadowcze

wojna informacyjna

wojna kognitywna

wybory w Hiszpanii

zagrożenia informacyjne

Na zdjęciu Anna Mierzyńska
Anna Mierzyńska

Analityczka mediów społecznościowych, ekspertka. Specjalizuje się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji i manipulacji w sieci. Autorka książki „Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie” oraz dwóch poradników na temat zwalczania dezinformacji. Z OKO.press współpracuje jako autorka zewnętrzna. Pisze o dezinformacji, bezpieczeństwie państwa, wojnie informacyjnej oraz o internetowych trendach dotyczących polityki. Zajmuje się też monitorowaniem ruchów skrajnie prawicowych i antysystemowych.

Komentarze

Nasze tematy

Afery

Bezpieczeństwo

Edukacja

Ekologia

Gospodarka

Historia

Kobiety

Kościół

Kultura

LGBT+

Media

Nacjonalizm

Nauka

NGO

Niepełnosprawność

Opozycja

Policja i służby

Polityka społeczna

Prawa człowieka

Prawa zwierząt

Propaganda

Protesty

Rosja

Sądownictwo

Świat

Uchodźcy i migranci

Ukraina

USA

Władza

Wybory

Zdrowie