Prawa autorskie: Grafika AI, opublikowana przez kanał Desinformador Ruso przy jednym z ogłoszeń rekrutacyjnych Grafika AI, opubliko... Prawa autorskie: Grafika AI, opublikowana przez kanał Desinformador Ruso przy jednym z ogłoszeń rekrutacyjnych Grafika AI, opubliko...

Zaloguj się, aby zapisać na później 16 listopada 2026 Dodaj nas w Google Dezinformacja na sprzedaż i szpiedzy z ogłoszeń. Scenariusz z Hiszpanii złą prognozą dla Polski Anna Mierzyńska przeczytasz w 9 minut W nadchodzących wyborach parlamentarnych Polska zmierzy się nie ze zwykłymi kłamstwami w internecie, lecz z globalnym przemysłem dezinformacji, powiązanym z operacjami wywiadowczymi. Takie wnioski płyną z Hiszpanii, gdzie kampania zamieniła się w wielokierunkową wojnę kognitywną. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Grafika AI, opublikowana przez kanał Desinformador Ruso przy jednym z ogłoszeń rekrutacyjnych Grafika AI, opubliko... Prawa autorskie: Grafika AI, opublikowana przez kanał Desinformador Ruso przy jednym z ogłoszeń rekrutacyjnych Grafika AI, opubliko...

W Hiszpanii trwa kampania przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 29 listopada. W internecie wygląda ona jak zintensyfikowana do granic możliwości wojna kognitywna, prowadzona równocześnie z kilku stron świata. Hiszpanie są poddawani wpływom nie tyle dezinformacji, co rozległych, wielopoziomowych operacji dezinformacyjnych i cybernetycznych.

Największe wrażenie robią: jawne werbowanie szpiegów wśród hiszpańskich urzędników, przygotowania do zamieszek po ogłoszeniu niekorzystnych wyników wyborów, nowatorskie użycie AI, komercyjne wykorzystanie siatek dezinformacyjnych z Azji czy rekordowo szybkie rozprowadzanie teorii spiskowych na temat tragicznych wydarzeń. Start-up technologiczny Golden Owl opublikował właśnie rozległy raport na ten temat, ze szczegółową analizą zewnętrznych ingerencji w kampanię.