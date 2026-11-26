Jedną z pierwszych sugestii Siarhieja po wyjściu z więzienia była zmiana nazwy biura na „Biuro Siarhieja i Swiatłany Cichanouskiej”. Chciał być pierwszym dżentelmenem, ale takim co stoi w centrum.

19 września białoruskie medium emigracyjne Zerkało opublikowało tekst Swiatłany Cichanouskiej „Myślałam, że wreszcie zacznę żyć”. Białoruska prezydent-elekt opisuje w nim niewidzialny trud kobiet – w domu, przy rodzinie, opiece nad dziećmi. Jej mąż, Siarhiej, oskarżył jej biuro o sfabrykowanie tego tekstu: „Swieta nigdy by tego sama nie napisała”.