Don Kichot z Białorusi. Co się dzieje w białoruskiej rodzinie numer jeden
Jedną z pierwszych sugestii Siarhieja po wyjściu z więzienia była zmiana nazwy biura na „Biuro Siarhieja i Swiatłany Cichanouskiej”. Chciał być pierwszym dżentelmenem, ale takim co stoi w centrum.
19 września białoruskie medium emigracyjne Zerkało opublikowało tekst Swiatłany Cichanouskiej „Myślałam, że wreszcie zacznę żyć”. Białoruska prezydent-elekt opisuje w nim niewidzialny trud kobiet – w domu, przy rodzinie, opiece nad dziećmi. Jej mąż, Siarhiej, oskarżył jej biuro o sfabrykowanie tego tekstu: „Swieta nigdy by tego sama nie napisała”.
24 listopada Cichanouski stawia żonie ultimatum: musi zgodzić się na wymyśloną przez niego reformę jej biura.
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