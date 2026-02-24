Prawa autorskie: Zrzut ekranu ze strony https://www.epfweb.org/sites/default/files/2026-02/CCInfoEU A3 EN 2026 FEB22-HiRes.pdf Zrzut ekranu ze stro... Prawa autorskie: Zrzut ekranu ze strony https://www.epfweb.org/sites/default/files/2026-02/CCInfoEU A3 EN 2026 FEB22-HiRes.pdf Zrzut ekranu ze stro...

Zaloguj się, aby zapisać na później 24 lutego 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Dostęp do antykoncepcji w Europie. Nie jesteśmy już ostatni w rankingu. Ale Polska wypada słabo Przez sześć lat Polska zajmowała ostatnie miejsce w Atlasie Antykoncepcji. W tym roku jesteśmy na 5. miejscu od końca. Za nami m.in. Rosja i Węgry, ale przed nami – Białoruś Magdalena Chrzczonowicz Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 3 minuty Skomentuj

Co roku w lutym Forum Parlamentu Europejskiego ds. Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych przedstawia ranking dostępu do antykoncepcji w całej Europie. Eksperci biorą pod uwagę:

dostęp do środków antykoncepcyjnych,

dostęp do poradnictwa medycznego,

dostęp do informacji.

Polska od lat lądowała na samym końcu rankingu, (a konkretnie od 2019 r.). Tym razem jednak jest lepiej – jesteśmy na 5. miejscu od końca. Za nami: Rosja, Turcja, Węgry i Słowacja. Uzyskaliśmy 38,9 proc. możliwych do uzyskania punktów. W ubiegłym roku było to 33,5 proc.

Atlas Antykoncepcji 2026, Forum Parlamentu Europejskiego ds. Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych

Forum Parlamentu Europejskiego ds. Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych

Na pierwszym miejscu w tym roku znalazła się Francja (czwarty raz, po raz pierwszy wygrała w 2017). W ubiegłych latach były to: Luksemburg (dwa razy), Wielka Brytania, Belgia (cztery razy). Całą mapę znajdziecie tutaj.

Przeczytaj także:

Jak wypadliśmy?

W pierwszym segmencie – dostęp do środków antykoncepcyjnych – wszystkie odpowiedzi dla Polski brzmiały „nie”.

Nie, Polska nie refunduje antykoncepcji dla młodych osób.

Nie, Polska nie refunduje antykoncepcji dla grup defaworyzowanych (osoby bezrobotne, niezamożne).

Nie, Polska nie refunduje żadnego rodzaju antykoncepcji dla nikogo.

Dla porównania m.in. Francja, Portugalia, czy Wielka Brytania mają wszystkie wymienione rodzaje refundacji.

W drugim segmencie – dostęp do poradnictwa – Polska nie mogła się pochwalić dostępem do tabletek hormonalnych, także tych awaryjnych, bez recepty. Jak wynika z tabelki, w przypadku antykoncepcji awaryjnej jesteśmy jedynym krajem w Europie, gdzie recepta jest potrzebna. Polska przywróciła recepty w 2017 roku:

Jednak w tabelce uwzględniono pilotażowy program dostępu do antykoncepcji awaryjnej w aptekach, który wprowadziła ministra Izabela Leszczyna w połowie 2024 r.

Jak informował NFZ we wrześniu 2025 r. farmaceuci wystawili 15 tys. recept od początku programu.

Najlepiej wypadliśmy w segmencie trzecim, czyli dostępu do informacji o antykoncepcji online. Nie mamy jednak strony internetowej o antykoncepcji, która byłaby wspierana przez instytucje państwowe.

Antykoncepcja w Europie – ranking

To już dziewiąta edycja atlasu antykoncepcji, prowadzonego przez Forum Parlamentu Europejskiego ds. Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych (sieć członków PE działając na rzecz praw reprodukcyjnych). Jego członkowie tworzą w parlamentach krajowych zespoły na rzecz praw reprodukcyjnych. Jest wśród nich Antonina Lewandowska z FEDERY.

Z Polski członkinią EPE jest posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, która pełni także funkcję członkini zarządu Forum.

Sam ranking tworzą eksperci w dziedzinie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Ich listę można znaleźć z boku mapy, którą umieściliśmy wyżej.

Ranking odbywa się od 2017 r. i bierze pod uwagę wszystkie 46 krajów Europy (częściowo lub w całości na jej terytorium). W każdej edycji Polska była w końcówce rankingu, ale dopiero od 2019 roku – na szarym końcu:

W 2017 roku Polska z wynikiem 42,7 proc . była tuż za Węgrami, a za nią plasowały się Bułgaria, Grecja i Rosja. Na pierwszym miejscu była wówczas Francja, potem Wielka Brytania i Belgia – MAPA

roku Polska z wynikiem . była tuż za Węgrami, a za nią plasowały się Bułgaria, Grecja i Rosja. Na pierwszym miejscu była wówczas Francja, potem Wielka Brytania i Belgia – MAPA W 2018 roku Polska z wynikiem 44,8 proc . była blisko Węgier, Grecji, Cypru. Za nami była Gruzja, Bułgaria, Białoruś, Rosja i Andora – MAPA

roku Polska z wynikiem . była blisko Węgier, Grecji, Cypru. Za nami była Gruzja, Bułgaria, Białoruś, Rosja i Andora – MAPA W 2019 roku spadliśmy na ostatnią pozycję, i to nisko (spadek o 13,3 pkt proc!). Uzyskaliśmy 31,5 proc. , a następna przed nami była Rosja z 42,8 proc. – MAPA

roku spadliśmy na ostatnią pozycję, i to nisko (spadek o 13,3 pkt proc!). Uzyskaliśmy , a następna przed nami była Rosja z – MAPA W 2020 roku nadal na ostatnim miejscu, ale punktów mieliśmy więcej – 35,1 proc. – MAPA

roku nadal na ostatnim miejscu, ale punktów mieliśmy więcej – – MAPA W 2022 roku nadal na końcu, punktów minimalnie więcej – 33,5 proc. MAPA

roku nadal na końcu, punktów minimalnie więcej – MAPA W 2023 roku nadal na końcu, ale punktów tyle samo – 33,5 proc. MAPA

roku nadal na końcu, ale punktów tyle samo – MAPA W 2024 roku nadal na końcu, a punktów tyle samo – 33,5 proc. MAPA

roku nadal na końcu, a punktów tyle samo – MAPA W 2025 roku nadal na końcu z 33,2 proc. MAPA

Skomentuj Google News Wydrukuj Kobiety antykoncepcja antykoncepcja awaryjna Magdalena Chrzczonowicz Naczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna. Naczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.