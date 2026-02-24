Gdyby nie 1,5%, mogłoby nie być OKO.press

Twoja pomoc ma znaczenie

0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Zrzut ekranu ze strony https://www.epfweb.org/sites/default/files/2026-02/CCInfoEU A3 EN 2026 FEB22-HiRes.pdfZrzut ekranu ze stro...
24 lutego 2026

Dostęp do antykoncepcji w Europie. Nie jesteśmy już ostatni w rankingu. Ale Polska wypada słabo

Przez sześć lat Polska zajmowała ostatnie miejsce w Atlasie Antykoncepcji. W tym roku jesteśmy na 5. miejscu od końca. Za nami m.in. Rosja i Węgry, ale przed nami – Białoruś

Google News

Co roku w lutym Forum Parlamentu Europejskiego ds. Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych przedstawia ranking dostępu do antykoncepcji w całej Europie. Eksperci biorą pod uwagę:

  • dostęp do środków antykoncepcyjnych,
  • dostęp do poradnictwa medycznego,
  • dostęp do informacji.

Polska od lat lądowała na samym końcu rankingu, (a konkretnie od 2019 r.). Tym razem jednak jest lepiej – jesteśmy na 5. miejscu od końca. Za nami: Rosja, Turcja, Węgry i Słowacja. Uzyskaliśmy 38,9 proc. możliwych do uzyskania punktów. W ubiegłym roku było to 33,5 proc.

Atlas Antykoncepcji 2026, Forum Parlamentu Europejskiego ds. Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych
Forum Parlamentu Europejskiego ds. Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych

Na pierwszym miejscu w tym roku znalazła się Francja (czwarty raz, po raz pierwszy wygrała w 2017). W ubiegłych latach były to: Luksemburg (dwa razy), Wielka Brytania, Belgia (cztery razy). Całą mapę znajdziecie tutaj.

Przeczytaj także:

Jak wypadliśmy?

W pierwszym segmencie – dostęp do środków antykoncepcyjnych – wszystkie odpowiedzi dla Polski brzmiały „nie”.
  • Nie, Polska nie refunduje antykoncepcji dla młodych osób.
  • Nie, Polska nie refunduje antykoncepcji dla grup defaworyzowanych (osoby bezrobotne, niezamożne).
  • Nie, Polska nie refunduje żadnego rodzaju antykoncepcji dla nikogo.

Dla porównania m.in. Francja, Portugalia, czy Wielka Brytania mają wszystkie wymienione rodzaje refundacji.

W drugim segmencie – dostęp do poradnictwa – Polska nie mogła się pochwalić dostępem do tabletek hormonalnych, także tych awaryjnych, bez recepty. Jak wynika z tabelki, w przypadku antykoncepcji awaryjnej jesteśmy jedynym krajem w Europie, gdzie recepta jest potrzebna. Polska przywróciła recepty w 2017 roku:

Przeczytaj także:

ławy sejmowe, a na pierwszym planie opakowanie Ella One

25 maja 2017

Sejm zadecydował: pigułka "dzień po" będzie na receptę. "Za" był cały PiS i jeden poseł PO

Jednak w tabelce uwzględniono pilotażowy program dostępu do antykoncepcji awaryjnej w aptekach, który wprowadziła ministra Izabela Leszczyna w połowie 2024 r.

Przeczytaj także:

Kobieta trzyma przed sobą opakowanie tabletki EllaOne

31 maja 2024

Antykoncepcja awaryjna bez recepty? Nawet 100 km do apteki. „U nas tabletki nie będzie!”

Jak informował NFZ we wrześniu 2025 r. farmaceuci wystawili 15 tys. recept od początku programu.

Najlepiej wypadliśmy w segmencie trzecim, czyli dostępu do informacji o antykoncepcji online. Nie mamy jednak strony internetowej o antykoncepcji, która byłaby wspierana przez instytucje państwowe.

Antykoncepcja w Europie – ranking

To już dziewiąta edycja atlasu antykoncepcji, prowadzonego przez Forum Parlamentu Europejskiego ds. Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych (sieć członków PE działając na rzecz praw reprodukcyjnych). Jego członkowie tworzą w parlamentach krajowych zespoły na rzecz praw reprodukcyjnych. Jest wśród nich Antonina Lewandowska z FEDERY.

Z Polski członkinią EPE jest posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, która pełni także funkcję członkini zarządu Forum.

Sam ranking tworzą eksperci w dziedzinie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Ich listę można znaleźć z boku mapy, którą umieściliśmy wyżej.

Przeczytaj także:

Kartka z mapą dostępu do antykoncepcji w Europie

08 lutego 2023

Polska na ostatnim miejscu w Europie w dostępie do antykoncepcji. Wyżej Rosja i Białoruś

Ranking odbywa się od 2017 r. i bierze pod uwagę wszystkie 46 krajów Europy (częściowo lub w całości na jej terytorium). W każdej edycji Polska była w końcówce rankingu, ale dopiero od 2019 roku – na szarym końcu:

  • W 2017 roku Polska z wynikiem 42,7 proc. była tuż za Węgrami, a za nią plasowały się Bułgaria, Grecja i Rosja. Na pierwszym miejscu była wówczas Francja, potem Wielka Brytania i Belgia – MAPA
  • W 2018 roku Polska z wynikiem 44,8 proc. była blisko Węgier, Grecji, Cypru. Za nami była Gruzja, Bułgaria, Białoruś, Rosja i Andora – MAPA
  • W 2019 roku spadliśmy na ostatnią pozycję, i to nisko (spadek o 13,3 pkt proc!). Uzyskaliśmy 31,5 proc., a następna przed nami była Rosja z 42,8 proc.MAPA
  • W 2020 roku nadal na ostatnim miejscu, ale punktów mieliśmy więcej – 35,1 proc.MAPA
  • W 2022 roku nadal na końcu, punktów minimalnie więcej – 33,5 proc. MAPA
  • W 2023 roku nadal na końcu, ale punktów tyle samo – 33,5 proc. MAPA
  • W 2024 roku nadal na końcu, a punktów tyle samo – 33,5 proc. MAPA
  • W 2025 roku nadal na końcu z 33,2 proc. MAPA
;
Google NewsWydrukuj

Kobiety

antykoncepcja

antykoncepcja awaryjna

Na zdjęciu Magdalena Chrzczonowicz
Magdalena Chrzczonowicz

Naczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze

Nasze tematy