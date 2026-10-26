Oszukała wszystkich. Musimy porozmawiać o Elizabeth Holmes [PODCAST]

Elizabeth Holmes obiecywała rewolucję w diagnostyce. Jej medyczno-technologiczna rewolucja nie mogła się jednak udać. Po latach wracamy do tej historii przez film „Zobaczysz wszystko”. Czy możemy się czegoś nauczyć na jej przykładzie?

Sprawa jednego z największych oszustw w historii Doliny Krzemowej trafia na wielki ekran. W USA do sal kinowych ustawiają się kolejki, w Europie – w tym w Polsce – na pniu wyprzedaje się wiele pokazów przedpremierowych. Film “Zobaczysz wszystko” opowiada o postaci Elizabeth Holmes, której z bardzo bliska przygląda się komik i dokumentalista Nathan Fielder. Dokument wchodzący do kin robi furorę, niektórzy mówią o szansach na Oscara w kategorii najlepszego obrazu. A my w kolejnym odcinku podcastu „To trzeba na spokojnie:” przyglądamy się jego bohaterce i pytamy o to, czy technologią rządzi kultura ściemy.