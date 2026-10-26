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Prawa autorskie: aut. Iga Kucharskaaut. Iga Kucharska
Podcast OKO.press

Oszukała wszystkich. Musimy porozmawiać o Elizabeth Holmes [PODCAST]

Elizabeth Holmes obiecywała rewolucję w diagnostyce. Jej medyczno-technologiczna rewolucja nie mogła się jednak udać. Po latach wracamy do tej historii przez film „Zobaczysz wszystko”. Czy możemy się czegoś nauczyć na jej przykładzie?

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Sprawa jednego z największych oszustw w historii Doliny Krzemowej trafia na wielki ekran. W USA do sal kinowych ustawiają się kolejki, w Europie – w tym w Polsce – na pniu wyprzedaje się wiele pokazów przedpremierowych. Film “Zobaczysz wszystko” opowiada o postaci Elizabeth Holmes, której z bardzo bliska przygląda się komik i dokumentalista Nathan Fielder. Dokument wchodzący do kin robi furorę, niektórzy mówią o szansach na Oscara w kategorii najlepszego obrazu. A my w kolejnym odcinku podcastu „To trzeba na spokojnie:” przyglądamy się jego bohaterce i pytamy o to, czy technologią rządzi kultura ściemy.

To kolejny odcinek podcastu OKO.press „To trzeba na spokojnie”. Opowiadam w nim o obsesjach współczesności – big techach, sztucznej inteligencji, trendach w mediach i kulturze. Postaram się rozjaśnić trudne tematy i pomóc w ich zrozumieniu. Kolejne odcinki dostępne są na OKO.press, Spotify i Apple Podcasts.

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Elizabeth Holmes

To trzeba na spokojnie

Na zdjęciu Marcel Wandas
Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

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