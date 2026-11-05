Prawa autorskie: Foto WIN MCNAMEE / Getty Images via AFP Foto WIN MCNAMEE / G... Prawa autorskie: Foto WIN MCNAMEE / Getty Images via AFP Foto WIN MCNAMEE / G...

Zaloguj się, aby zapisać na później 05 listopada 2026 Dodaj nas w Google Po wyborach w USA. Elon Musk grozi zemstą, jeśli Demokraci ruszą jego kontrakty z rządem Szymon Bujalski przeczytasz w 5 minut Elon Musk miał ograniczyć zaangażowanie w politykę. Zmienił zdanie, stając się największym darczyńcą w historii wyborów w USA. Czego może się obawiać, gdy Demokraci przejmują władzę? Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Foto WIN MCNAMEE / Getty Images via AFP Foto WIN MCNAMEE / G... Prawa autorskie: Foto WIN MCNAMEE / Getty Images via AFP Foto WIN MCNAMEE / G...

W kampanii w wyborach prezydenckich dwa lata temu najbogatszy człowiek świata wpłacił na kampanię Donalda Trumpa i Republikanów ok. 290 mln dolarów. „Jeśli chodzi o wydatki polityczne, to myślę, że w przyszłości będę robił znacznie mniej. Zrobiłem już wystarczająco dużo” — zapowiadał w 2025 r.

Ale furtki definitywnie nie zatrzasnął. „Jeśli w przyszłości będę widział powód, aby wydawać pieniądze na politykę, to to zrobię” — mówił.