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Prawa autorskie: Foto WIN MCNAMEE / Getty Images via AFPFoto WIN MCNAMEE / G...
05 listopada 2026

Po wyborach w USA. Elon Musk grozi zemstą, jeśli Demokraci ruszą jego kontrakty z rządem

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Elon Musk miał ograniczyć zaangażowanie w politykę. Zmienił zdanie, stając się największym darczyńcą w historii wyborów w USA. Czego może się obawiać, gdy Demokraci przejmują władzę?

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W kampanii w wyborach prezydenckich dwa lata temu najbogatszy człowiek świata wpłacił na kampanię Donalda Trumpa i Republikanów ok. 290 mln dolarów. „Jeśli chodzi o wydatki polityczne, to myślę, że w przyszłości będę robił znacznie mniej. Zrobiłem już wystarczająco dużo” — zapowiadał w 2025 r.

Ale furtki definitywnie nie zatrzasnął. „Jeśli w przyszłości będę widział powód, aby wydawać pieniądze na politykę, to to zrobię” — mówił.

Przyszłość ta nadeszła bardzo szybko. Gdy poparcie dla Demokratów wzrosło w kampanii przed wyborami połówkowymi (midterms), co zapowiadało, że przejmą Izbę Reprezentantów, a możliwe, że także Senat, Muskowi zaczęła realnie grozić rewizja miliardowych kontraktów z rządem i rozliczenie jego kontrowersyjnej działalności w administracji Trumpa. Efekt?

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Na zdjęciu Szymon Bujalski
Szymon Bujalski

Redaktor serwisu Naukaoklimacie.pl, dziennikarz, prowadzi w mediach społecznościowych profile „Dziennikarz dla klimatu”, autor tekstów m.in. dla „Wyborczej” i portalu „Ziemia na rozdrożu”.

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