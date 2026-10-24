EU Kids Act to zły pomysł. To kolejne narzędzie kontroli poza kontrolą

Komisja Europejska ma nowy pomysł na ochronę dzieci w Internecie: weryfikację wieku. Podobnie jak inne pomysły wykorzystujące pretekst walki o dobro dzieci w kontekście usług cyfrowych, pomysł jest szkodliwy dla dzieci, dla dorosłych i dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

Problemem nie jest dostęp dzieci do sieci społecznościowych, a fakt, że wielcy operatorzy największych platform przyjęli model biznesowy oparty na krzywdzie – tak dzieci, jak i dorosłych. I że w zasadzie bezkarnie ignorują istniejące już regulacje, które mogłyby tę krzywdę realnie ograniczyć już dziś.

Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU KIDS ACT – „UE na straży odpowiedzialnych i godnych zaufania przestrzeni cyfrowych w internecie” (jak brzmi pełna nazwa proponowanej regulacji) przewiduje, że do sieci społecznościowych i platform udostępniania wideo nie miałyby w ogóle dostępu dzieci do lat trzynastu, a dzieci w wieku od lat trzynastu do piętnastu dostęp miałyby wyłącznie za pomocą konta opiekuna.