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Prawa autorskie: Il. Mateusz Mirys / OKO.pressIl. Mateusz Mirys / ...
24 października 2026

EU Kids Act to zły pomysł. To kolejne narzędzie kontroli poza kontrolą

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Komisja Europejska ma nowy pomysł na ochronę dzieci w Internecie: weryfikację wieku. Podobnie jak inne pomysły wykorzystujące pretekst walki o dobro dzieci w kontekście usług cyfrowych, pomysł jest szkodliwy dla dzieci, dla dorosłych i dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

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Problemem nie jest dostęp dzieci do sieci społecznościowych, a fakt, że wielcy operatorzy największych platform przyjęli model biznesowy oparty na krzywdzie – tak dzieci, jak i dorosłych. I że w zasadzie bezkarnie ignorują istniejące już regulacje, które mogłyby tę krzywdę realnie ograniczyć już dziś.

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Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU KIDS ACT – „UE na straży odpowiedzialnych i godnych zaufania przestrzeni cyfrowych w internecie” (jak brzmi pełna nazwa proponowanej regulacji) przewiduje, że do sieci społecznościowych i platform udostępniania wideo nie miałyby w ogóle dostępu dzieci do lat trzynastu, a dzieci w wieku od lat trzynastu do piętnastu dostęp miałyby wyłącznie za pomocą konta opiekuna.

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Na zdjęciu Michał rysiek Woźniak
Michał rysiek Woźniak

Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, administrator sieci i aktywista w zakresie praw cyfrowych. Studiował filozofię, był członkiem Rady ds. Cyfryzacji, jest współzałożycielem warszawskiego Hackerspace’a. Pracował jako Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Informacji w OCCRP – The Organised Crime and Corruption Reporting Project, konsorcjum ośrodków śledczych, mediów i dziennikarzy działających w Europie Wschodniej, na Kaukazie, w Azji Środkowej i Ameryce Środkowej. Współpracuje z szeregiem organizacji pozarządowych zajmujących się prawami cyfrowymi w kraju i za granicą. Współautor „Net Neutrality Compendium” oraz “Katalogu Kompetencji Medialnych”.

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