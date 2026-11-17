Czy szef jednej z największych firm AI zablokował premierę filmu, który przedstawiał go w złym świetle? I czy AI zabierze pracę filmowcom? Na razie platformy streamingowe i studia filmowe patrzą na tę technologię z nadzieją. Ale z branży słychać i inne głosy.

Na ekrany kin – na razie amerykańskich – z problemami wejdzie nowy film włoskiego reżysera Luki Guadagnino, „Artificial”. Dlaczego z problemami? Niektórzy twierdzą, że chodzi o postać odtworzoną na ekranie przez Andrew Garfielda. Aktor, znany między innymi z roli Spidermana, wciela się w Sama Altmana, szefa OpenAI – firmy odpowiedzialnej za ChatGPT. Obraz pokazuje historię odsunięcia Altmana od stanowiska prezesa potentata branży sztucznej inteligencji i jego powrotu do firmy po niecałych czterech dniach. Doszło do tego w 2023 roku. Studio AmazonMGM najpierw sfinansowało produkcję filmu, potem jednak odmówiło jego dystrybucji. Być może przez to, że pokazuje Altmana krytycznie, w momencie słabości. A Amazon, od 2022 właściciel amerykańskiego studia, wcześniej zainwestował 50 mln dolarów w OpenAI.