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Prawa autorskie: FOT . Agencja GazetaNIESZKA SADOWSKA / Agencja Wyborcza.plFOT . Agencja Gazeta...
21 października 2026

Trump naciska na Europę, by kupowała gaz od Rosji. Ale UE trzyma się swojego planu

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Zimowe zapasy gazu w krajach Unii Europejskiej rosną powoli i wiele z nich wciąż jest daleko od wypełnienia unijnych wytycznych. Nie pomagają wysokie ceny na światowych rynkach, a wśród prorosyjskich polityków wracają fantazje o energetycznym resecie z Rosją. Jednak nic nie wskazuje na to, że UE odejdzie od planu odejścia od rosyjskiego gazu

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Trwa wyścig z czasem. Państwa Unii Europejskiej wchodzą w sezon grzewczy z bardzo niskimi poziomami wypełnienia swoich magazynów gazu. Choć w ostatnich dniach wiele krajów wzięło się do roboty, kupuje zapasy i dotłacza paliwo, do wymaganych minimów wciąż wiele brakuje.

Według wytycznych UE dotyczących bezpieczeństwa energetycznego w okresie od 1 października do 1 grudnia magazyny w poszczególnych krajach mają osiągnąć poziom napełnienia powyżej 90 proc. pojemności. Pośredni cel na 1 listopada to 75 proc.

Tymczasem pod koniec października tylko dwa kraje – Polska (poziom wypełnienia magazynów 98,8 proc.) i Portugalia (95,5 proc.) – mogą pochwalić się osiągnięciem ostatecznego celu. Bardzo blisko są też Włochy. Jednak w wielu innych krajach zachodniej Europy poziom zapasów gazu jest niski. Daleko w tyle jest również Łotwa, która swoje zapasy udostępnia Litwie, Estonii i Finlandii.

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Na zdjęciu Marcel Wandas
Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

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