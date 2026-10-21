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Trump naciska na Europę, by kupowała gaz od Rosji. Ale UE trzyma się swojego planu

Marcel Wandas przeczytasz w 7 minut

Zimowe zapasy gazu w krajach Unii Europejskiej rosną powoli i wiele z nich wciąż jest daleko od wypełnienia unijnych wytycznych. Nie pomagają wysokie ceny na światowych rynkach, a wśród prorosyjskich polityków wracają fantazje o energetycznym resecie z Rosją. Jednak nic nie wskazuje na to, że UE odejdzie od planu odejścia od rosyjskiego gazu

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