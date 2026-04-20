Prawa autorskie: Fot. Nikolay DOYCHINOV / AFP Fot. Nikolay DOYCHIN... Prawa autorskie: Fot. Nikolay DOYCHINOV / AFP Fot. Nikolay DOYCHIN...

20 kwietnia 2026 Historyczna wygrana Radewa w Bułgarii: stworzy samodzielny rząd, jako pierwszy w XXI wieku „Progresywna Bułgaria" Rumena Radewa uzyskała samodzielną większość w Zgromadzeniu Narodowym, jednoizbowym bułgarskim parlamencie. Utworzona w marcu 2026, parasolowa koalicja pod wieloma względami przypomina partię premiera Słowacji Roberta Ficy: dystansuje się od Brukseli, zerka w stronę Kremla i stawia na konserwatywny socjalizm. Paweł Jędral przeczytasz w 7 minut

Wyniki bułgarskich wyborów z 19 kwietnia na podstawie 100% przeliczonych głosów dają jednoznaczne zwycięstwo Progresywnej Bułgarii, centrolewicowej (przynajmniej nominalnie) formacji byłego prezydenta Rumena Radewa (na zdjęciu głównym – na plakatach wyborczych).

PB uzyskała 44,6% poparcia, co zapewni jej prawdopodobnie ponad 130 mandatów i samodzielną większość w 240-miejscowym Zgromadzeniu Narodowym. Drugie miejsce z wynikiem 13,4% przypadło centroprawicowemu GERB–SDS byłego premiera Bojko Borisowa. Jest to najgorszy wynik tego ugrupowania od 2009 roku.

Trzecie miejsce przypadło proeuropejskiej koalicji Kontynuujemy Zmiany–Demokratyczna Bułgaria PP–DB z wynikiem 12,7%. Do parlamentu wejdzie też reprezentujący nominalnie mniejszość turecką a faktycznie powiązany z obłożonym sankcjami oligarchą Delanem Peewskim Ruch na rzecz Praw i Wolności Nowy początek (DPS) z wynikiem 7,1% oraz nacjonalistyczne, otwarcie prorosyjskie Odrodzenie z 4,3%. Pozostałych 19 ugrupowań znalazło się pod progiem wyborczym.

Zwycięstwo PB i samodzielny rząd pozwoli na ustabilizowanie sytuacji w Bułgarii, która od lat znajdowała się permanentnym kryzysie. Niedzielne wybory były już ósmymi od 2021, w wyniku kolejnych upadających koalicji.

PB skorzystała na wzroście niezadowolenia społecznego, wywołanego wzrostem kosztów życia i szalejącą korupcją. Radew, który wcześniej dwa razy był prezydentem, miał w okresie poprzedzającym wybory największe zaufanie społecznego. Starannie też zachowywał wizerunek osoby nieuwikłanej w partyjne interesy. W kampanii wyborczej posługiwał się bardzo ogólnymi hasłami, zbierając na listy osoby z partii lewicowych, nacjonalistycznych czy „uczciwych uciekinierów” z partii oskarżonych o korupcje, takich jak DPS. Listę uzupełniał sportowcami, osobami publicznymi, lekarzami i nauczycielami. Przyciągnął w ten sposób szerokie grono odbiorców.

Radew deklaruje inwestycje w programy socjalne, walkę z korupcją oraz chęć „pragmatycznych” relacji z Rosją, chociażby w zakresie zakupu surowców energetycznych. Nie przyjmuje jednak otwarcie antyunijnej retoryki.

Wysoka mobilizacja i głosy młodych

Grudniowe i styczniowe protesty przeciwko korupcji, podwyżce podatków i drożyźnie, które były paliwem Radewa oraz PP-DB, zmobilizowały najwięcej wyborców od lat 90. Prawdopodobnie dlatego też w ten weekend zobaczyliśmy ponad 50-procentową frekwencję, najwyższą od 2017.

Sondaże exit poll pokazują, że 34% Bułgarów w wieku 18–30 lat oddało głos na PB. Był to wiec najpopularniejszym wybór wśród młodych. Na drugim miejscu w tej grupie znalazła PP-DB z wynikiem 22%, natomiast dominująca na bułgarskiej scenie politycznej od ponad dekady GERB uzyskała jedynie 14%. To istotne: mimo że Europa postrzega Radewa przede wszystkim jako polityka umiarkowanie prorosyjskiego, zdecydowały się go poprzeć dziesiątki tysięcy młodych Bułgarów z najbardziej proeuropejskiego pokolenia w historii tego kraju.

Bułgarski serwis Novinite.com tłumaczy to jednak tym, że

młodzi głosowali nie tyle na Radewa, ile przeciwko istniejącemu, skorumpowanemu systemowi.

Jak przekonuje autor, w sercu systemu, który pokolenie Gen-Z chciało rozmontować, stoją dwie postacie: Bojko Borisow z GERB oraz Delian Peewski z DPS.

Borisow dominował w bułgarskiej polityce od 2009 roku. Premierem był przez trzy kadencje.

Oligarcha Peewski został objęty sankcjami zarówno przez Stany Zjednoczone na mocy Magnitsky Act, jak i przez Wielką Brytanię — za korupcję i manipulowanie instytucjami publicznymi w Bułgarii.

Peowski jest odbierany jako szara eminencja, stojąca za szeregiem rządów i decyzji w Bułgarii, a relacja między nim a Borisowem jest określana przez krytyków jako symbiotyczna. Borisow miał pozwalać Peowskiemu na obecność w polityce i dawać mu legitymizacje, a Peewski dzięki wpływom miał pomagać Borisowowi uniknąć konsekwencji prawnych. W oczach dużej części wyborców Radew obiecuje przerwanie tego kręgu.

Równie wymowny był wzrost frekwencji. PB udało się zmobilizować wyborców niezdecydowanych i apatycznych. Dwie trzecie (67%) wyborców, którzy nie wzięli udziału w poprzednich wyborach parlamentarnych, tym razem poparło „Progresywną Bułgarię”. Wielu z nich miało nie być aktywnych politycznie od wielu, wielu lat.

Naruszenia i kupowanie głosów

Minister spraw wewnętrznych Emil Deczew przedstawił szczegółowe dane dotyczące przestępstw wyborczych, w tym przypadków kupowania głosów przypisywanych poszczególnym partiom politycznym.

Według przedstawionych informacji ministerstwo otrzymało łącznie 2974 zgłoszenia naruszeń w trakcie kampanii. To wzrost o 204% w porównaniu z poprzednimi wyborami parlamentarnymi z października 2024 roku. Deczew podkreślił, że tak duży wzrost nie musi oznaczać jedynie nasilenia nieprawidłowości, ale również większe zaufanie społeczne do instytucji państwa. Obywatele najwyraźniej częściej decydują się zgłaszać naruszenia.

Co istotne, rząd tymczasowy premiera Giurowa zapowiadał przed wyborami walkę z kupowaniem głosów i zaangażował się w kampanię edukacyjno-prewencyjną w tym obszarze.

Według ministra Deczewa największa liczba zgłoszeń dotyczyła domniemanych przestępstw wyborczych na korzyść Ruchu na rzecz Praw i Wolności (DPS) — złożono 631 takich zawiadomień. Następne było GERB z 318 zgłoszeniami. Warto zaznaczyć, że obie partie były wcześniej tradycyjnie kojarzone z korupcją i kupowaniem głosów. Znacznie dalej znalazły się: „Odrodzenie” z 18, „Progresywna Bułgaria” z 16, Bułgarska Partia Socjalistyczna BSP z 13, koalicja Kontynuujemy Zmianę PP-DB z 11 oraz pojedyncze zgłoszenia na mniejsze ugrupowania. Zaznaczył też, że było także wiele skarg, w których nie wskazano żadnej konkretnej siły politycznej.

Łącznie wszczęto 614 postępowań przygotowawczych dotyczących naruszeń praw politycznych obywateli — niemal pięciokrotnie więcej niż podczas poprzednich wyborów parlamentarnych. Służby zatrzymały 425 osób, podczas gdy w 2024 roku było ich zaledwie 72. Dodatkowo wydano 6728 protokołów ostrzegawczych w związku z przestępstwami wyborczymi, a specjalne operacje policyjne objęły 270 działań na terenie całego kraju.

W Bułgarii kupowanie głosów ma długą historię i różne formy.

Policja zatrzymała w całym kraju szereg osób, posiadających przy sobie dziesiątki tysięcy euro w gotówce (największa pojedyncza suma zarekwirowana przez policję to 200 000 euro) i listy z danymi wyborców. Zdaniem śledczych osoby te miały kupować głosy. W innych miastach znaleziono całe sieci pośredników, kupujących głosy na konkretne partie w swoim otoczeniu. Przypominało to trochę zjawiska kupowania głosów, które opisaliśmy w Mołdawii.

Nie zawsze jednak chodzi o kupowanie głosów przy użyciu pieniędzy. Wcześniej, w trakcie kampanii wyborczej, burmistrz jednego z miast rozdawał środki pomocowe dla najuboższych, dostarczone przez prywatną fundację, załączając do nich ulotki wyborcze, promujące jedną z partii.

Jak będzie wyglądał parlament i rząd?

W wyniku postępującego rozdrobnienia podczas ostatniej kadencji, w Zgromadzeniu Narodowym zasiadało aż dziewięć ugrupowań. Teraz będzie ich tylko pięć, a trzy z nich, GERB, DPS i nacjonalistyczne Odrodzenie, stracą członków. Doprowadzi to więc do konsolidacji władzy i ustabilizowania sytuacji w Parlamencie i w rządzie. Chociaż PB to nominalnie koalicja, zarówno polski Ośrodek Studiów Wschodnich, jak i media bułgarskie podkreślają, że będzie to pierwszy w XXI wieku rząd większościowy w Bułgarii.

Warto jest zrozumieć zasadniczą różnicę między ustrojem polskim a bułgarskim:

W Bułgarii jest tylko jedna izba parlamentu, a pozycja prezydenta jest słabsza niż u nas.

Weto prezydenckie odrzucane jest przez Zgromadzenie Narodowe zwykłą większością głosów, więc wystarczy po prostu powtórzyć wynik z pierwszego głosowania.

Mogło to być problemem w sytuacji „ciasnych” głosowań podczas rządów mniejszościowych czy chwiejnych koalicji, ale

nie powinno spędzać snu z powiek Progresywnej Bułgarii z jej dziesięcioma miejscami ponad wymaganą większość.

Co istotne, funkcję prezydenta pełni teraz Iliana Jotowa, była wiceprezydentka Radewa, która utrzymuje z nim dobre kontakty. Należy oczekiwać, że ich współpraca będzie przebiegać bez zarzutu. Jedynym słabym punktem, jest to, że PB nie jest organizacją jednolitą, a formacją parasolową. Zrzesza polityków (często doświadczonych) od lewicy do prawicy. Łączy ich charyzmatyczny lider.

W przyszłości PB może być jednak podatna na walki frakcyjne i fragmentacje.

Ponieważ nie ma potrzeby – występującego zazwyczaj po wyborach w Bułgarii – negocjowania koalicji rządzącej, możemy spodziewać się zaprzysiężenia nowego rządu w najbliższych tygodniach.

„Postępowa Bułgaria” wcale nie taka postępowa

Warto pamiętać, że mimo swojej nazwy, Postępowa Bułgaria nie jest wcale progresywnym ugrupowaniem w rozumieniu europejskim. Na jej listach znaleźli się m.in. nacjonaliści z VMRO – partii, która, mimo że nie jest oficjalnie częścią koalicji, udzieliła jej poparcia. VMRO to partia eurosceptyczna, skrajnie prawicowa, otwarcie antyromska, islamofobiczna i niechętna imigrantom i osobom LGBTQ. Na listach PB są też byli członkowie postkomunistycznej i dawniej prorosyjskiej Bułgarskiej Partii Socjalistycznej.

Sam Radew w 2024 jako prezydent podpisał ustawę zakazującą „promocji LGBT”. Projekt złożyło prorosyjskie, nacjonalistyczne Odrodzenie. Prezydenta do weta zachęcały zarówno lewicowe, progresywne środowiska bułgarskich intelektualistów i NGOsów, jak i Komisarz Rady Europy ds. praw człowieka.

Dlatego, mimo że „Progresywna Bułgaria” jest określana jako formacja centrolewicowa, to jej lewicowość przejawia się głównie w obietnicach socjoekonomicznych. Ideologicznie ugrupowanie ma charakter konserwatywny. Jej głównym hasłem jest walka z korupcją i obrona interesów najbiedniejszych, obok tego używa jednak retoryki nacjonalistycznej i populistycznej.

Nowe otwarcie z Rosją?

Gratulacje dla Radewa popłynęły zarówno z Brukseli, jak i Kremla. Rosja zareagowało pozytywnie na deklaracje Radewa o chęci „pragmatycznego dialogu” z Rosją. Rzecznik Putina Dmitrij Pieskow podkreślił, że takie podejście, nastawione na rozmowę zamiast konfrontacji, jest konstruktywne i pożądane.

Sam Radew po wyborach stwierdził, że coraz więcej europejskich liderów (np. Emmanuel Macron) też mówi o potrzebie pragmatycznego podejścia, zwłaszcza w kwestiach energii i gospodarki, które wymagają realistycznych rozwiązań. Radew w przeszłości sprzeciwiał się dalszej pomocy dla Ukrainy oraz mówił o tym, że Krym należy do Rosji.

Trzeba pamiętać, że Bułgaria ma długą historię ciepłych i bliskich relacji kulturowych i politycznych z Rosją.

Rosja wyzwolicielka

W poniedziałek po wyborach, 20 kwietnia, z okazji 150. rocznicy bułgarskiego Powstania Kwietniowego z 1876 roku Rumen Radew opublikował na Facebooku wpis, w którym przypomniał o historycznym znaczeniu tego wydarzenia.

Podkreślił, że ofiara uczestników powstania przeciwko Imperium Osmańskiemu stała się fundamentem współczesnego państwa bułgarskiego. Jego zdaniem to dzięki ich poświęceniu dziś istnieje bułgarskie państwo, jego symbole (herb i flaga) oraz język ojczysty.

Radew zwrócił uwagę na znaczenie pamięci historycznej i napisał, że historia niesie zarówno lekcje, jak i nadzieję, a pamięć o przodkach powinna zobowiązywać współczesnych. Przypomniał też, że powstanie było aktem walki o wolność, mimo że zakończyło się tragedią. Jednocześnie zwróciło uwagę Europy na los Bułgarii i stało się ważnym punktem zwrotnym w jej rozwoju narodowym.

Powstanie doprowadziło do wybuchu wojny między Rosją i Ottomanami i wyzwolenia Bułgarii przez wojska rosyjskie. Wpis Radewa może być jedynie uczczeniem wydarzenia historycznego, chociaż można się w nim dopatrywać puszczenia oka do Kremla.

Dziennikarz Bellingcata Christo Grozew, o którego zaangażowaniu w walkę w rosyjską dezinformacja w Bułgarii pisaliśmy wcześniej, napisał tuż przed ciszą wyborczą na portalu X:

„Kreml nie ukrywa, kto jest jego preferowanym kandydatem w jutrzejszych wyborach w Bułgarii, i z wyraźną satysfakcją liczy na to, że uda mu się zrekompensować upokarzającą porażkę na Węgrzech”.

