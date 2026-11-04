Historyczne zwycięstwo Demokratów. Odbili obie izby w Kongresie
To już oficjalne: w wyborach połówkowych (midterms) partia demokratyczna zdobyła większość zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie. Przewaga Demokratów będzie największa od 18 lat. Trump zapowiedział wetowanie ustaw Demokratów
To fatalna noc dla amerykańskich Republikanów i Donalda Trumpa. Zwycięstwo kandydatów partii demokratycznej jest większe, niż przewidywały sondaże. Partia demokratyczna odzyskała kontrolę w dwóch izbach Kongresu: Izbie Reprezentantów i Senacie.
4 października 2026 Amerykanie wybierali wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów i 35 ze 100 senatorów. Do dziś w obu izbach większość mieli Republikanie.
Ostateczne wyniki będą znane dopiero za kilka dni, ale przewaga Demokratów jest tak wielka, że nawet gdy jeszcze nie wszystkie głosy zostały policzone, wiadomo, że Republikanie ponieśli sromotną klęskę.
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