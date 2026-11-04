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Prawa autorskie: Supporters of Democratic US Senate candidate James Talarico cheer after he won the Texas race during a midterm election night watch party at the Long Center for the Performing Arts in Austin, Texas, on November 3, 2026. Democrat James Talarico on Tuesday won the US Senate race in Texas, flipping yet another seat for his party in a huge blow to Republicans, media projections showed. Talarico defeated the state's Attorney General Ken Paxton, a close ally of President Donald Trump, NBC News and CBS News projected. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)Supporters of Democr...
04 listopada 2026

Historyczne zwycięstwo Demokratów. Odbili obie izby w Kongresie

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To już oficjalne: w wyborach połówkowych (midterms) partia demokratyczna zdobyła większość zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie. Przewaga Demokratów będzie największa od 18 lat. Trump zapowiedział wetowanie ustaw Demokratów

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To fatalna noc dla amerykańskich Republikanów i Donalda Trumpa. Zwycięstwo kandydatów partii demokratycznej jest większe, niż przewidywały sondaże. Partia demokratyczna odzyskała kontrolę w dwóch izbach Kongresu: Izbie Reprezentantów i Senacie.

4 października 2026 Amerykanie wybierali wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów i 35 ze 100 senatorów. Do dziś w obu izbach większość mieli Republikanie.

Ostateczne wyniki będą znane dopiero za kilka dni, ale przewaga Demokratów jest tak wielka, że nawet gdy jeszcze nie wszystkie głosy zostały policzone, wiadomo, że Republikanie ponieśli sromotną klęskę.

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Na zdjęciu Agata Szczęśniak
Agata Szczęśniak

Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.

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