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Prawa autorskie: Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.plFot. Cezary Aszkieło...
14 listopada 2026

Ile sieci widmo zostawiamy w Bałtyku?

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W laboratorium w Uniwersytecie w Rhode Island stare liny rybackie stają się nową plastikową żyłką. Polska dopiero uruchamia obowiązkowy recykling wydobytych z Bałtyku porzuconych, utraconych sieci, lin i sprzętu rybackiego.

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Z metalowej dyszy wychodzi zielonoszara żyłka. Jest miękka, gorąca i nierówna. Bardziej przypomina makaron albo nitkę kleju niż włókno, z którego można uszyć ubranie.

— Jest gorąca. Ostrożnie — powtarza dr Izabela Ciesielska-Wróbel, kiedy kolejne osoby podchodzą do maszyny.

Kobieta w laboratorium, w zielonym fartuchu, stoi i mówi do siedzących kilku osób, w tle półki z odczynnikami w szklanych butlach
Dr Izabela Ciesielska-Wróbel w laboratorium recyklingu w University of Rhode Island, czerwiec 2026 r. Fot. Abbie Lahmers / Metcalf Institute.

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Na zdjęciu Nikola Budzińska
Nikola Budzińska

Dziennikarka i absolwentka prawa, zajmuje się reportażem oraz dziennikarstwem śledczym dotyczącym środowiska, migracji i praw człowieka. Publikowała m.in. w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, Onecie, „Transitions”, „New Eastern Europe”, „taz” i „Kulturze Liberalnej”; jest laureatką Nagrody Młodych Dziennikarzy im. Andrzeja „Ibisa” Wróblewskiego.

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