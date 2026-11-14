Ile sieci widmo zostawiamy w Bałtyku?
W laboratorium w Uniwersytecie w Rhode Island stare liny rybackie stają się nową plastikową żyłką. Polska dopiero uruchamia obowiązkowy recykling wydobytych z Bałtyku porzuconych, utraconych sieci, lin i sprzętu rybackiego.
Z metalowej dyszy wychodzi zielonoszara żyłka. Jest miękka, gorąca i nierówna. Bardziej przypomina makaron albo nitkę kleju niż włókno, z którego można uszyć ubranie.
— Jest gorąca. Ostrożnie — powtarza dr Izabela Ciesielska-Wróbel, kiedy kolejne osoby podchodzą do maszyny.
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