Prawa autorskie: 23.07.2024 Warszawa . ul . Wiejska . Protest proaborcyjny " Aborcja! Tak!" przed Sejmem organizowany przez Ogolnopolski Strajk Kobiet . Protest jest reakcja na odrzucenie 19 bm. przez Sejm projektu , ktory zakladal miedzy innymi dekryminalizacje pomocy w aborcji . Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl 23.07.2024 Warszawa ... Prawa autorskie: 23.07.2024 Warszawa . ul . Wiejska . Protest proaborcyjny " Aborcja! Tak!" przed Sejmem organizowany przez Ogolnopolski Strajk Kobiet . Protest jest reakcja na odrzucenie 19 bm. przez Sejm projektu , ktory zakladal miedzy innymi dekryminalizacje pomocy w aborcji . Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl 23.07.2024 Warszawa ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 15 października 2026 Dodaj nas w Google Ileż można czekać na prawo do legalnej aborcji? Kobiety pokażą czerwoną kartkę rządzącym [LISTA PROTESTÓW] Oliwia Gęsiarz przeczytasz w 7 minut Polscy politycy mają wyjątkowy talent do znajdowania powodów, dla których prawem do aborcji trzeba zająć się później. Od wyborów w 2023 roku minęły trzy lata, a prawo się nie zmieniło. 22 października w 27 miastach odbędą się protesty. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: 23.07.2024 Warszawa . ul . Wiejska . Protest proaborcyjny " Aborcja! Tak!" przed Sejmem organizowany przez Ogolnopolski Strajk Kobiet . Protest jest reakcja na odrzucenie 19 bm. przez Sejm projektu , ktory zakladal miedzy innymi dekryminalizacje pomocy w aborcji . Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl 23.07.2024 Warszawa ... Prawa autorskie: 23.07.2024 Warszawa . ul . Wiejska . Protest proaborcyjny " Aborcja! Tak!" przed Sejmem organizowany przez Ogolnopolski Strajk Kobiet . Protest jest reakcja na odrzucenie 19 bm. przez Sejm projektu , ktory zakladal miedzy innymi dekryminalizacje pomocy w aborcji . Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl 23.07.2024 Warszawa ...

Dziesięć lat po czarnym poniedziałku. Sześć lat po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Trzy lata po wyborach 15 października 2023 roku. W czwartek 22 października 2026 roku w 25 polskich miastach kobiety (i nie tylko!) domagające się dostępu do legalnej, bezpiecznej aborcji wyjdą na ulice, by protestować.

Od Gryfic i Gdańska przez Siedlce i Łódź aż po Wrocław i Warszawę. Wbrew komentarzom, że to bez sensu i że w obecnym układzie politycznym nic nie da się przecież zmienić.