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Prawa autorskie: 23.07.2024 Warszawa . ul . Wiejska . Protest proaborcyjny " Aborcja! Tak!" przed Sejmem organizowany przez Ogolnopolski Strajk Kobiet . Protest jest reakcja na odrzucenie 19 bm. przez Sejm projektu , ktory zakladal miedzy innymi dekryminalizacje pomocy w aborcji . Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl23.07.2024 Warszawa ...
15 października 2026

Ileż można czekać na prawo do legalnej aborcji? Kobiety pokażą czerwoną kartkę rządzącym [LISTA PROTESTÓW]

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Polscy politycy mają wyjątkowy talent do znajdowania powodów, dla których prawem do aborcji trzeba zająć się później. Od wyborów w 2023 roku minęły trzy lata, a prawo się nie zmieniło. 22 października w 27 miastach odbędą się protesty.

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Dziesięć lat po czarnym poniedziałku. Sześć lat po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Trzy lata po wyborach 15 października 2023 roku. W czwartek 22 października 2026 roku w 25 polskich miastach kobiety (i nie tylko!) domagające się dostępu do legalnej, bezpiecznej aborcji wyjdą na ulice, by protestować.

Od Gryfic i Gdańska przez Siedlce i Łódź aż po Wrocław i Warszawę. Wbrew komentarzom, że to bez sensu i że w obecnym układzie politycznym nic nie da się przecież zmienić.

Fundacja Widzialne we współpracy z Aborcyjnym Dream Teamem, Inicjatywą Wschód, Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet, FEDERĄ, Fundacją Martynka i Akcją Demokracją zorganizują na terenie całego kraju wydarzenia mające pokazać politykom czerwoną kartkę za brak działania w sprawie dostępności do legalnej aborcji. W części miast do organizacji wydarzeń dołączyli także członkowie i członkinie Partii Razem.

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Na zdjęciu Oliwia Gęsiarz
Oliwia Gęsiarz

Absolwentka położnictwa, pedagożka, psycholożka, logopedka. Poza pracą propaguje położnictwo, w którym każda osoba ma prawo zakończyć swoją ciążę wtedy, kiedy chce i tak, jak chce.

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