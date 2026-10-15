Ileż można czekać na prawo do legalnej aborcji? Kobiety pokażą czerwoną kartkę rządzącym [LISTA PROTESTÓW]
Polscy politycy mają wyjątkowy talent do znajdowania powodów, dla których prawem do aborcji trzeba zająć się później. Od wyborów w 2023 roku minęły trzy lata, a prawo się nie zmieniło. 22 października w 27 miastach odbędą się protesty.
Dziesięć lat po czarnym poniedziałku. Sześć lat po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Trzy lata po wyborach 15 października 2023 roku. W czwartek 22 października 2026 roku w 25 polskich miastach kobiety (i nie tylko!) domagające się dostępu do legalnej, bezpiecznej aborcji wyjdą na ulice, by protestować.
Od Gryfic i Gdańska przez Siedlce i Łódź aż po Wrocław i Warszawę. Wbrew komentarzom, że to bez sensu i że w obecnym układzie politycznym nic nie da się przecież zmienić.
Fundacja Widzialne we współpracy z Aborcyjnym Dream Teamem, Inicjatywą Wschód, Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet, FEDERĄ, Fundacją Martynka i Akcją Demokracją zorganizują na terenie całego kraju wydarzenia mające pokazać politykom czerwoną kartkę za brak działania w sprawie dostępności do legalnej aborcji. W części miast do organizacji wydarzeń dołączyli także członkowie i członkinie Partii Razem.
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