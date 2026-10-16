Interwencja prokuratury w zoo. Co się dzieje w Łącznej?

Od kilku dni trwa walka o zoo w Łącznej. Prokuratura usiłowała odebrać zwierzęta (nie do końca skutecznie) i stawia zarzuty znęcania się nad zwierzętami, właściciele ogrodu się nie przyznają, a za nimi stają mieszkańcy i osoby, które odwiedzały obiekt w dolnośląskiej wiosce. Jednocześnie wylewa się hejt na organizacje prozwierzęce, które próbowały pomóc.

- Pracownicy wrócą do pracy. Czynności prokuratury zostały zakończone – poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej Marcin Witkowski, zastępca Prokuratora Okręgowego w Świdnicy. Chodzi o czynności w prywatnym zoo w Łącznej na Dolnym Śląsku, gdzie żyje ponad 600 zwierząt. Prokuratura prowadziła postępowanie w tej sprawie od kilku miesięcy, a biegli wydali decyzję o koniecznej relokacji zwierząt. Jak wskazywali, zwierzęta żyją w warunkach, które nie odpowiadają ich potrzebom. Co więcej, na terenie zoo znaleziono kości martwych zwierząt – wciąż nie jest jasne, dlaczego umarły i dlaczego właściciele zoo zutylizowali zwłoki w ten sposób.