Jak ukręcić dyskusję o ubóstwie i prawie do świadczeń społecznych. Metoda „na wpis”

Kolejnym działaniem jest coroczna weryfikacja kryterium dochodowego, która ma na celu wprowadzenie rozwiązań lepiej odpowiadający na potrzeby uzyskania wsparcia przez obywateli.

Trwają prace analityczne dotyczące opracowania nowej definicji dochodu oraz dostosowania kryteriów dochodowych umożliwiających skuteczniejsze i sprawiedliwsze udzielanie wsparcia dla osób potrzebujących.

Trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych złożono 27 listopada 2025 r.

W zakresie opracowania kompleksowego modelu orzekania o niepełnosprawności reforma systemu orzekania o niepełnosprawności jest obecnie w trakcie realizacji i znajduje się w fazie przygotowawczej w ramach projektu pn. „Przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności”, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Planowany termin realizacji Projektu: 01.12.2025 do 31.08.2028.

Pierwszy wniosek o wprowadzenie projektu corocznej weryfikacji kryterium dochodowego do wykazu prac RM przekazano 20.01.2025 r. Kolejny wniosek – 27.01.2026 r. Do wniosku wpłynęły uwagi MF oraz KOSR [Koordynator Oceny Skutków Regulacji]. Ponadto MF wniósł o odrzucenie wniosku ze względu na skutki finansowe.

Po dokonaniu odpowiedzi na uwagi oczekiwane jest dalsze procedowanie przez ZPPR [Zespół Programowania Prac Rządu].

Od zgłoszenia uwag MF do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oczekiwane jest dalsze procedowanie przez ZPPR.

Przygotowywano wniosek o wpis nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz ustawy o świadczeniu wspierającym do wykazu prac RM. Trwa analiza obecnie funkcjonującego systemu orzekania o niepełnosprawności i systemu świadczeń oraz innych instrumentów wsparcia z uwzględnieniem rozwiązań zagranicznych. Powołane zostały zespoły merytoryczne do realizacji poszczególnych zadań.

Zaproponowanie konkretnych rozwiązań legislacyjnych w celu włączenia świadczeń rodzinnych do systemu pomocy społecznej.

Planowane jest dalsze procedowanie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej dotyczącej corocznej weryfikacji kryteriów dochodowych w pomocy społecznej.

Prowadzone będą prace nad opracowaniem założeń dla wprowadzenia jasnej i jednoznacznej definicji dochodu. W zależności od decyzji ZPPR planowane jest dalsze procedowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Planowane jest opracowanie wniosku o wpis do wykazu prac RM nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz ustawy o świadczeniu wspierającym. Kontynuacja analiz z II kw. 2026 r. oraz przygotowanie do rozpoczęcia prac w zakresie realizacji zadania pn. Opracowanie modelu wieloaspektowej oceny, mającej na celu ustalenie niepełnosprawności i kwalifikację do instrumentów wsparcia.