Konkurs na dyrektora Muzeum Sportu do powtórki. Jeden z kandydatów miał być faworyzowany?

Władze Mazowsza w ostatniej chwili anulowały konkurs na dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. W tle są zarzuty o ustawienie warunków konkursu pod konkretną osobę.
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie to jedna z najstarszych placówek muzealnych o profilu sportowym na świecie. Powstało na początku lat 50. XX w., od 2005 roku mieści się w Centrum Olimpijskim na warszawskim Żoliborzu. W swoich zbiorach, liczących blisko 60 tysięcy eksponatów związanych z historią polskiego sportu, posiada m.in. kolekcję medali olimpijskich, oszczep olimpijczyka Janusza Sidły czy kajak Karola Wojtyły.
Konkurs na dyrektora placówki Urząd Marszałkowski ogłosił w marcu 2026 roku. Poprzedni szef Muzeum Sławomir Majcher został dyrektorem kanału TVP 3, instytucją od stycznia 2026 r. kieruje p.o dyrektora Aleksandra Czechowicz-Woźniak. W tym tygodniu miały rozpocząć się rozmowy komisji konkursowej z kandydatami. Do drugiego etapu zakwalifikowano wszystkie z ośmiu osób, które złożyły dokumenty. W ostatniej chwili – 11 maja – Zarząd Województwa Mazowieckiego, który jest jedynym organizatorem instytucji, anulował jednak konkurs.
Bezpośrednią przyczyną miały być zarzuty pracowników muzeum, że konkurs został zorganizowany pod konkretnego kandydata. W liście skierowanym do władz Mazowsza i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracownicy stwierdzili, że organizator celowo dopuścił możliwość zaliczenia wymaganego 3-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w obszarze muzealnictwa lub kultury na podstawie własnej działalności gospodarczej związanej z kulturą, aby umożliwić kandydatowi przejście do II etapu konkursu.
Nieoficjalnie OKO.press dowiedziało się, że chodzi o Bartłomieja Kłuska, byłego pracownika Muzeum Sportu, obecnie kierującego działem marketingu w Muzeum Niepodległości. Jego organizatorem jest również mazowiecki Urząd Marszałkowski.
Nazwisko Kłuska figuruje na liście kandydatów, którzy przeszli do II etapu konkursu. Bartłomiej Kłusek jest współwłaścicielem firmy SK Group specjalizującej się w organizacji eventów i akcji promocyjnych. Jej klientami były m.in. spółki komunalne w miejscowościach na Mazowszu: Płońsku, Mińsku Mazowieckim, Wołominie, Halinowie, a także Muzeum Niepodległości. Działalność gospodarczą prowadzi od 2011 roku.
Przedstawiciele związków zawodowych, z którymi rozmawialiśmy, podczas obrad komisji protestowali przeciw kandydaturze Kłuska i kwestionowali jego doświadczenie zawodowe.
W odpowiedzi na zarzuty zarząd województwa anulował procedurę konkursową i zapowiedział rozpisanie nowego konkursu. Informując o tej decyzji, sekretarz województwa Jan Waldemar Kuliński podkreślił, że możliwość udokumentowania 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu na podstawie własnej działalności gospodarczej w obszarze kultury jest zawarta we wszystkich konkursach na dyrektorów instytucji kultury, organizowanych przez mazowiecki Urząd Marszałkowski. Mimo to jednak zarząd „po ponownym przeanalizowaniu treści ogłoszenia o konkursie, a także biorąc pod uwagę List otwarty Pracowników Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie oraz zachowanie i wypowiedzi przedstawicieli strony związkowej” uchylił uchwały w sprawie konkursu i zarządził nowy konkurs „z uwzględnieniem zmian w projekcie ogłoszenia”.
Zapytaliśmy Urząd Marszałkowski, czy w nowym ogłoszeniu konkursowym nie będzie już możliwości uznawania własnej działalności gospodarczej za wymagane 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu. Czekamy na odpowiedź.
Okoliczności anulowania konkursu budzą kontrowersje wśród pracowników Muzeum. „Wokół konkursu jest dużo niejasności. Anulowanie procedury po I etapie jest dla mnie niezrozumiałe, biorąc pod uwagę, że konkurs był już w zaawansowanym stadium” – mówi Michał Puszkarski, kierownik działu edukacji, który zgłosił w konkursie swoją kandydaturę. „Podzielam wątpliwości co do niskich wymogów formalnych określonych w konkursie na tak ważne stanowisko. W mojej ocenie mogło to wskazywać na preferowanie określonej osoby”.
Michał Puszkarski wskazuje, że nieprzejrzysty był również wymóg wcześniejszego przesłania do urzędu prezentacji multimedialnej, przed rozmową z komisją. W jego ocenie mogło to mieć wpływ na pozakonkursową ocenę programów prezentowanych przez kandydatów, ponieważ dostęp do tych materiałów mógł mieć każdy, włącznie z pracownikiem technicznym Urzędu kopiującym plik. Jak mówi, wymogu wcześniejszego przesłania prezentacji nie było w regulaminie konkursu. „Każdy sportowiec wie, że w trakcie wyścigu nie powinno się zmieniać jego zasad. Chciałbym żeby te wszystkie wątpliwości były jak najszybciej wyjaśnione dla dobra Muzeum”.
Konkurs w Muzeum Sportu i Turystyki wpisuje się w serię sporów wokół obsady stanowisk dyrektorskich w instytucjach kultury podległych samorządowi Mazowsza, na którego czele stoi marszałek Adam Struzik (PSL).
Podobna sytuacja miała miejsce w 2024 roku w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. Władze województwa forsowały tam kandydaturę warszawskiej radnej KO Beata Michalec, wicedyrektorki Muzeum Niepodległości, mimo że nie posiada ona kompetencji w dziedzinie historii literatury.
Michalec przegrała pierwszy konkurs, jednak samorząd zignorował werdykt komisji i powołał ją na pełniącą obowiązki dyrektora. W drugim konkursie, w którym większość stanowili urzędnicy i osoby związane z koalicją KO-PSL, została wybrana na dyrektorkę mimo sprzeciwu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W odpowiedzi ministerstwo wycofało się ze współprowadzenia muzeum i odebrało placówce swoją dotację.
Wcześniej w podobnych okolicznościach władze Mazowsza przeforsowały swojego kandydata na dyrektora Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.
Zarząd województwa zignorował wyniki pierwszego konkursu, który wygrała Magdalena Ginter-Frołow, kuratorka związana od 20 lat z Muzeum Azji i Pacyfiku. W powtórzonym konkursie Ginter-Frołow nie startowała. Wygrał go Józef Zalewski, działacz PSL, były burmistrz Piaseczna, którego zarząd obsadził rok wcześniej na stanowisku p.o. dyrektora muzeum.
Publicysta, kurator teatralny, dramaturg. Absolwent teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w latach 1994-2012 dziennikarz działu kultury „Gazety Wyborczej”. Laureat Nagrody im. Zbigniewa Raszewskiego dla najlepszego polskiego krytyka teatralnego (1995). Opublikował m.in. antologie polskich sztuk współczesnych „Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne” (2003) i „Made in Poland. Dziewięć sztuk teatralnych z Polski” (2006), a także zbiór wywiadów z czołowymi polskimi ludźmi kultury „Bitwa o kulturę #przyszłość” (2015), wyróżniony nagrodą „Gazety Wyborczej” w Lublinie „Strzała 2015”. Od 2014 związany z TR Warszawa, gdzie odpowiada za rozwój linii programowej teatru oraz pracę z młodymi twórcami i twórczyniami.
