09 stycznia 2026 Ministerstwo: Powtórzyć konkurs w Muzeum Literatury. Zarząd Mazowsza: Nie i co nam zrobicie? Oczekujemy rozpisania nowego konkursu na dyrektora Muzeum Literatury w Warszawie. Nie wyrażamy zgody na powołanie Beaty Michalec – przekazał w piątek 9 stycznia resort kultury Roman Pawłowski

To odpowiedź na bezprawne działania zarządu województwa mazowieckiego, który pod koniec grudnia 2025 roku przy sprzeciwie ministry kultury Marty Cienkowskiej powołał warszawską radną Koalicji Obywatelskiej Beatę Michalec na dyrektorkę największego polskiego muzeum literackiego.

Wcześniej Michalec uzyskała rekomendację komisji konkursowej dzięki poparciu urzędników i polityków z rządzącej Mazowszem koalicji PSL i KO.

Był to już drugi konkurs na to stanowisko. Pierwszy w 2024 roku wygrała Agnieszka Celeda, menedżerka kultury i dziennikarka związana z Muzeum Historii Polski. Władze Mazowsza jednak zignorowały werdykt komisji i powołały na pełniącą obowiązki dyrektora Muzeum jej kontrkandydatkę, Beatę Michalec, związaną z warszawskimi strukturami KO.

Ministra Cienkowska chce nowego konkursu...

Ministerstwo Kultury 9 stycznia zażądało powtórzenia konkursu. Piotr Jędrzejowski, zastępca dyrektora Centrum Informacyjnego MKiDN w przekazanym mediom stanowisku podkreślił, że „konkurs, który Biuro Prasowe pana Marszałka [Struzika] nazywa »rzetelnym«, »otwartym«, »konkurencyjnym« i »transparentnym«,

od początku budził wątpliwości – już na etapie powoływania składu komisji konkursowej”.

„Zgłaszaliśmy te wątpliwości Urzędowi Marszałkowskiemu jeszcze przed rozpoczęciem procedury. Pan Marszałek czytał z całą pewnością dokumentację konkursową i protokół końcowy poprzedniego konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Literatury. Według tych dokumentów konkurs wygrała pani Agnieszka Celeda, mimo to pan Marszałek wyniku nie uznał i powołał jako p.o. dyrektora panią Beatę Michalec” – napisał Jędrzejowski.

Jędrzejewski poinformował, że resort kultury podtrzymuje swoje stanowisko i nie wyraża zgody na powołanie Beaty Michalec na stanowisko dyrektora Muzeum Literatury w Warszawie.

„Oczekujemy rozpisania nowego konkursu”

– dodał Jędrzejowski.

... marszałek Struzik odmawia

Na to PAP opublikował oświadczenie Zarządu Mazowsza: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Literatury został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami: rzetelnie, w sposób otwarty, konkurencyjny i transparentny”.

Przy tym urzędnicy marszałka Adama Struzika (PSL) zarzucili ministrze Marcie Cienkowskiej, że sprzeciwiła się kandydaturze Michalec, nie zapoznając się wcześniej z dokumentacją konkursową i protokołem końcowym.

„Opierała się jedynie na doniesieniach medialnych i podpisanym przez dwóch jej przedstawicieli votum separatum” – twierdzi Urząd Marszałkowski.

Protesty pisarzy

Chodzi o oświadczenie pisarza Jacka Dehnela i poetki Marzanny Bogumiły Kielar, reprezentujących w komisji konkursowej MKiDN, którzy ujawnili szereg nieprawidłowości podczas procedury konkursowej. Chodziło m.in. o uniemożliwienie reprezentantom ministerstwa zadawania pytań Beacie Michalec o jej metody zarządzania, a także ustawiony skład komisji, w którym większość stanowili politycy i urzędnicy związani z rządzącą Mazowszem koalicją PSL i KO.

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich i Unia Literacka, a także Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej wskazywały, że w kryteriach konkursu pominięto merytoryczne wymagania, związane ze znajomością historii literatury. Beata Michalec nie ma doświadczenia w obszarze literatury. Przez kilka lat była zastępczynią dyrektora Muzeum Niepodległości (podległego także władzom Mazowsza), wcześniej kierowała przedszkolem.

Stowarzyszenie i Unia wystąpiły do wojewody warszawskiego Mariusza Frankowskiego (KO) o wykorzystanie prawnych możliwości zablokowania decyzji Zarządu Mazowsza. Wojewoda w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego może uchylić uchwałę samorządu z powodu naruszenia prawa.

Muzeum Literatury jest współprowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dyrektor instytucji jest powoływany i odwoływany przez organizatora, u którego w rejestrze znajduje się muzeum, za zgodą współprowadzącego organizatora.

Muzeum Literatury jest współprowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dyrektor instytucji jest powoływany i odwoływany przez organizatora, u którego w rejestrze znajduje się muzeum, za zgodą współprowadzącego organizatora.

Roman Pawłowski Publicysta, kurator teatralny, dramaturg. Absolwent teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w latach 1994-2012 dziennikarz działu kultury „Gazety Wyborczej". Laureat Nagrody im. Zbigniewa Raszewskiego dla najlepszego polskiego krytyka teatralnego (1995). Opublikował m.in. antologie polskich sztuk współczesnych „Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne" (2003) i „Made in Poland. Dziewięć sztuk teatralnych z Polski" (2006), a także zbiór wywiadów z czołowymi polskimi ludźmi kultury „Bitwa o kulturę #przyszłość" (2015), wyróżniony nagrodą „Gazety Wyborczej" w Lublinie „Strzała 2015". Od 2014 związany z TR Warszawa, gdzie odpowiada za rozwój linii programowej teatru oraz pracę z młodymi twórcami i twórczyniami.