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Kreml o Trumpie: naprawdę można tak przegrać? [GOWORIT MOSKWA]

Agnieszka Jędrzejczyk przeczytasz w 6 minut

Powyborczy stupor w Moskwie najlepiej pokazała telewizja. Wiadomość o wynikach wyborów połówkowych w USA nadała w 58. minucie głównego wieczornego dziennika telewizyjnego „Wiesti”. A ponieważ nie było wiadomo, co mówić, nie podała nic więcej. Dziś „Wiesti” nieco ochłonęły: o sytuacji w USA było już w 38. minucie ponadgodzinnego programu „informacyjnego”.

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