Kryzys mieszkaniowy w Hiszpanii. Kto ma szanse na wygranie castingu na najemcę?
O jedno ogłoszenie najmu mieszkania konkuruje dziś w Barcelonie średnio 95 rodzin. Co oznacza castingi na najemcę, w których wygrywają ci z najwyższą pensją, stabilnym zatrudnieniem i bez żadnych obciążeń, które mogłyby utrudnić ich potencjalną eksmisję — czyli np. dzieci.
W ostatnich tygodniach Hiszpania żyła historią 87-letniej Maricarmen Abascal, eksmitowanej w dramatycznych okolicznościach z mieszkania w Madrycie, które wynajmowała od 1956 roku. W 2018 roku mieszkanie nabyła prywatna firma i trzykrotnie podwyższyła czynsz. Gdy lokatorka odmówiła, dostała nakaz opuszczenia lokalu.
Po kilkuletniej batalii sądowej, firma dopięła swego: 23 września policja weszła do mieszkania i wyniosła staruszkę na noszach, pacyfikujące jednocześnie protest solidarnościowy zorganizowany pod kamienicą przez sąsiadów, aktywistów i zwykłych mieszkańców Madrytu.
Maricarmen przewieziono prosto do szpitala, a w całym kraju wybuchły protesty o skali niewidzianej od czasów kryzysu w latach 2008-2012. W wielu miastach odbyły się ogromne manifestacje, a na głównym placu Madrytu, Puerta del Sol, od tygodni setki protestujących koczują w miasteczku namiotowych, domagając się od władz natychmiastowych zmian w polityce mieszkaniowej.
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