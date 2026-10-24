Prawa autorskie: Fot. Thomas COEX / AFP Fot. Thomas COEX / A... Prawa autorskie: Fot. Thomas COEX / AFP Fot. Thomas COEX / A...

Zaloguj się, aby zapisać na później 24 października 2026 Dodaj nas w Google Kryzys mieszkaniowy w Hiszpanii. Kto ma szanse na wygranie castingu na najemcę? Małgorzata Tomczak przeczytasz w 25 minut O jedno ogłoszenie najmu mieszkania konkuruje dziś w Barcelonie średnio 95 rodzin. Co oznacza castingi na najemcę, w których wygrywają ci z najwyższą pensją, stabilnym zatrudnieniem i bez żadnych obciążeń, które mogłyby utrudnić ich potencjalną eksmisję — czyli np. dzieci. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Thomas COEX / AFP Fot. Thomas COEX / A... Prawa autorskie: Fot. Thomas COEX / AFP Fot. Thomas COEX / A...

W ostatnich tygodniach Hiszpania żyła historią 87-letniej Maricarmen Abascal, eksmitowanej w dramatycznych okolicznościach z mieszkania w Madrycie, które wynajmowała od 1956 roku. W 2018 roku mieszkanie nabyła prywatna firma i trzykrotnie podwyższyła czynsz. Gdy lokatorka odmówiła, dostała nakaz opuszczenia lokalu.

Po kilkuletniej batalii sądowej, firma dopięła swego: 23 września policja weszła do mieszkania i wyniosła staruszkę na noszach, pacyfikujące jednocześnie protest solidarnościowy zorganizowany pod kamienicą przez sąsiadów, aktywistów i zwykłych mieszkańców Madrytu.