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Prawa autorskie: Fot. Thomas COEX / AFPFot. Thomas COEX / A...
24 października 2026

Kryzys mieszkaniowy w Hiszpanii. Kto ma szanse na wygranie castingu na najemcę?

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O jedno ogłoszenie najmu mieszkania konkuruje dziś w Barcelonie średnio 95 rodzin. Co oznacza castingi na najemcę, w których wygrywają ci z najwyższą pensją, stabilnym zatrudnieniem i bez żadnych obciążeń, które mogłyby utrudnić ich potencjalną eksmisję — czyli np. dzieci.

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W ostatnich tygodniach Hiszpania żyła historią 87-letniej Maricarmen Abascal, eksmitowanej w dramatycznych okolicznościach z mieszkania w Madrycie, które wynajmowała od 1956 roku. W 2018 roku mieszkanie nabyła prywatna firma i trzykrotnie podwyższyła czynsz. Gdy lokatorka odmówiła, dostała nakaz opuszczenia lokalu.

Po kilkuletniej batalii sądowej, firma dopięła swego: 23 września policja weszła do mieszkania i wyniosła staruszkę na noszach, pacyfikujące jednocześnie protest solidarnościowy zorganizowany pod kamienicą przez sąsiadów, aktywistów i zwykłych mieszkańców Madrytu.

Maricarmen przewieziono prosto do szpitala, a w całym kraju wybuchły protesty o skali niewidzianej od czasów kryzysu w latach 2008-2012. W wielu miastach odbyły się ogromne manifestacje, a na głównym placu Madrytu, Puerta del Sol, od tygodni setki protestujących koczują w miasteczku namiotowych, domagając się od władz natychmiastowych zmian w polityce mieszkaniowej.

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kryzys mieszkaniowy

Pedro Sanchez

Na zdjęciu Małgorzata Tomczak
Małgorzata Tomczak

Socjolożka, kulturoznawczyni i dziennikarka freelance. Publikowała m.in. w "Gazecie Wyborczej", "Newsweeku" i "Balkan Insights". Na stałe mieszka w Madrycie.

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