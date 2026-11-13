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Prawa autorskie: Photo by I-Hwa Cheng / AFPPhoto by I-Hwa Cheng...
13 listopada 2026

Lekarze bez Granic pomagają polskim szpitalom przygotować się na kryzys [ROZMOWA] 

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“Możemy pracować nad różnymi scenariuszami. Jednym z nich może być masowy napływ uchodźców z krajów bałtyckich. Ale to może być też zaplątana rakieta, która spadnie na jakieś publiczne miejsce w Polsce„ – mówi Wojciech Asztabski z Lekarzy bez Granic. ”Takie rzeczy mogą się zdarzyć nawet jutro. Dlatego dobrze jest zacząć przygotowania jak najszybciej”

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Lekarze bez Granic prowadzą szkolenia w kilku cywilnych szpitalach w Polsce z zakresu reagowania na sytuacje kryzysowe. Przedmiotem zajęć jest np. działanie szpitali w obliczu masowego napływu rannych w związku z konfliktem zbrojnym. Eksperci Lekarzy bez Granic dzielą się swoim doświadczeniem z pracy m.in. w Strefie Gazy, Afganistanie, Sudanie czy Ukrainie.

Rozmawiamy z Wojciechem „Voitkiem” Asztabskim, koordynatorem wspomnianych szkoleń. Nasz rozmówca jest z pochodzenia Polakiem. Od dawna mieszka w USA. Od ponad 20 lat zajmuje się pomocą humanitarną, m.in. koordynując projekty Lekarzy bez Granic w Jemenie, Syrii, na Haiti, w Sudanie czy Demokratycznej Republice Konga.

Wojciech Asztabski podczas szkolenia w Łodzi

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Na zdjęciu Sławomir Zagórski
Sławomir Zagórski

Biolog, dziennikarz. Zrobił doktorat na UW, uczył biologii studentów w Algierii. 20 lat spędził w „Gazecie Wyborczej”. Współzakładał tam dział nauki i wypromował wielu dziennikarzy naukowych. Pracował też m.in. w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, zajmując się współpracą naukową i kulturalną między Stanami a Polską. W OKO.press pisze głównie o systemie ochrony zdrowia.

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