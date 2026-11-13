Lekarze bez Granic pomagają polskim szpitalom przygotować się na kryzys [ROZMOWA]
“Możemy pracować nad różnymi scenariuszami. Jednym z nich może być masowy napływ uchodźców z krajów bałtyckich. Ale to może być też zaplątana rakieta, która spadnie na jakieś publiczne miejsce w Polsce„ – mówi Wojciech Asztabski z Lekarzy bez Granic. ”Takie rzeczy mogą się zdarzyć nawet jutro. Dlatego dobrze jest zacząć przygotowania jak najszybciej”
Lekarze bez Granic prowadzą szkolenia w kilku cywilnych szpitalach w Polsce z zakresu reagowania na sytuacje kryzysowe. Przedmiotem zajęć jest np. działanie szpitali w obliczu masowego napływu rannych w związku z konfliktem zbrojnym. Eksperci Lekarzy bez Granic dzielą się swoim doświadczeniem z pracy m.in. w Strefie Gazy, Afganistanie, Sudanie czy Ukrainie.
Rozmawiamy z Wojciechem „Voitkiem” Asztabskim, koordynatorem wspomnianych szkoleń. Nasz rozmówca jest z pochodzenia Polakiem. Od dawna mieszka w USA. Od ponad 20 lat zajmuje się pomocą humanitarną, m.in. koordynując projekty Lekarzy bez Granic w Jemenie, Syrii, na Haiti, w Sudanie czy Demokratycznej Republice Konga.
Komentarze