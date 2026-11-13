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Lekarze bez Granic pomagają polskim szpitalom przygotować się na kryzys [ROZMOWA]

Sławomir Zagórski przeczytasz w 8 minut

“Możemy pracować nad różnymi scenariuszami. Jednym z nich może być masowy napływ uchodźców z krajów bałtyckich. Ale to może być też zaplątana rakieta, która spadnie na jakieś publiczne miejsce w Polsce„ – mówi Wojciech Asztabski z Lekarzy bez Granic. ”Takie rzeczy mogą się zdarzyć nawet jutro. Dlatego dobrze jest zacząć przygotowania jak najszybciej”

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